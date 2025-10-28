Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी और बेटी की मौत, कार से जा रहे थे सूरत

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में बालोतरा जिले के जसोल निवासी पति-पत्‍नी व मासूम बच्‍ची की मौत हो गई, जबकि पुत्र ओर चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Oct 28, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में बालोतरा जिले के जसोल निवासी पति-पत्‍नी व मासूम बच्‍ची की मौत हो गई, जबकि पुत्र और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का सूरत में कपड़ों का व्यवसाय है और जसोल में पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार, जसोल निवासी अरुण भाई (35), उनकी पत्नी वंदना (33), बेटी धीयारा (4), पुत्र पहल और चचेरा भाई भरत कार में सवार होकर सूरत जा रहे थे। इसी दौरान सांचौर के पास एक्सप्रेस-वे पर सामने से रॉग साइड से आ रही एक एसयूवी गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किया कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे में अरुण भाई, वंदना और धीयारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई भरत और पुत्र पहल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसयूवी में सवार दो युवक भी घायल बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे वाले स्थान पर एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा मरम्मत कार्य के कारण बंद था, जिसके चलते यातायात एक ही लेन से संचालित हो रहा था। इसी दौरान मोड़ पर दोनों गाड़ियां आमने-सामने आ गईं और भीषण भिड़ंत हो गई।

ऐसे में जसोल में रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के बाद परिवार सूरत लौट रहा था, लेकिन सड़क हादसे ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। गांव में हादसे की खबर लगते ही शोक की लहर दौड़ गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : लॉरेंस गिरोह का सक्रिय बदमाश अमेरिका में डिटेन, विदेश में रहकर राजस्थान में मांगता था फिरौती
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी और बेटी की मौत, कार से जा रहे थे सूरत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान-गुजरात को जोड़ेगा नया रेलमार्ग: 41 कस्बों की बदलेगी सूरत, जैसलमेर-बाड़मेर-जालोर में खुलेंगे रोजगार के द्वार

New railway line
बाड़मेर

दो भाई जिंदा जल गए, अब तीसरे की भी उखड़ी सांसें…’पापा, घर में आग लग गई’, इतना कहकर हो गया था बेहोश

Barmer fire accident
बाड़मेर

बाड़मेर में अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर किया कूच; MLA भाटी ने संभाला मोर्चा

Uproar over the funeral in Barmer
बाड़मेर

SDM बोले- प्रिंसिपल कौन होता है, भेजा है तो क्या मेरे ऊपर बैठेंगे? कलेक्टर टीना डाबी से शिकायत के बाद जानें क्या हुआ

Barmer Medical College
बाड़मेर

राजस्थान में उद्योग और रोजगार को मिली रफ्तार, पचपदरा के पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

Rajasthan Industry and employment gain
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.