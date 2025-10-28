राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी और बेटी की मौत, कार से जा रहे थे सूरत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में बालोतरा जिले के जसोल निवासी पति-पत्नी व मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि पुत्र और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का सूरत में कपड़ों का व्यवसाय है और जसोल में पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे।
जानकारी के अनुसार, जसोल निवासी अरुण भाई (35), उनकी पत्नी वंदना (33), बेटी धीयारा (4), पुत्र पहल और चचेरा भाई भरत कार में सवार होकर सूरत जा रहे थे। इसी दौरान सांचौर के पास एक्सप्रेस-वे पर सामने से रॉग साइड से आ रही एक एसयूवी गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किया कार के परखच्चे उड़ गए।
हादसे में अरुण भाई, वंदना और धीयारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई भरत और पुत्र पहल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसयूवी में सवार दो युवक भी घायल बताए जा रहे हैं।
सूचना मिलने पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे वाले स्थान पर एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा मरम्मत कार्य के कारण बंद था, जिसके चलते यातायात एक ही लेन से संचालित हो रहा था। इसी दौरान मोड़ पर दोनों गाड़ियां आमने-सामने आ गईं और भीषण भिड़ंत हो गई।
ऐसे में जसोल में रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के बाद परिवार सूरत लौट रहा था, लेकिन सड़क हादसे ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। गांव में हादसे की खबर लगते ही शोक की लहर दौड़ गई।
