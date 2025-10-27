Rajasthan : लॉरेन्स गैंग का सक्रिय सदस्य जग्गा अमेरिका में डिटेन, विदेश में रहकर राजस्थान में मांगता था फिरौती

एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि जगदीप सिंह उर्फ जग्गा के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जग्गा लॉरेन्स गैंग के लिए विशेष रूप से पंजाब और राजस्थान में सक्रिय था और विदेश में रहकर गैंग के लिए एक्सटोर्शन और फायरिंग की घटनाओं में संलिप्त रहा है। तीन वर्ष पूर्व यह अपने पासपोर्ट पर दुबई भाग गया था। बाद में अवैध रूप से अमेरिका में चला गया। राजस्थान में विभिन्न प्रकरणों में बेल जंप होने के कारण इसके खिलाफ वारंट जारी किए गए।