नागौर

रुलानिया हत्याकांड के बाद अब राजस्थान के बसपा नेता को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, 2 करोड़ की रंगदारी मांगी

कुचामन सिटी के रुलानिया हत्याकांड के बाद अब लाडनूं निवासी एक युवक को लॉरेंस गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण के नाम से जान से मारने की धमकी देने और दो करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।

नागौर

kamlesh sharma

Oct 26, 2025

लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद थाने पहुंचा नियाज खान एवं अन्य। फोटो पत्रिका

लाडनूं (नागौर)। कुचामन सिटी के रुलानिया हत्याकांड के बाद अब लाडनूं निवासी एक युवक को लॉरेंस गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण के नाम से जान से मारने की धमकी देने और दो करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। युवक गत विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके।

पुलिस के अनुसार लाडनूं निवासी नियाज खान पुत्र रावत खान कायमखानी को दो दिन में चार बार वीरेंद्र चारण के नाम से व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल और चार बार मैसेज भेज कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई अन्यथा नतीजा भुगतने की चेतावनी दी गई।

पुलिस ने बताया कि नियाज खान 23 अक्टूबर को अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने ग्राम मंगलूणा गया था। वहां उसे नमाज अदा करते समय एक अज्ञात नंबर‬ से कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज मिले।

यह लिखा मैसेज में

मैसेज में लिखा था, "हाथ मिलाकर चालणो चावै है या अपनी दुश्मनी चावै है? तनै दो करोड़ की फिरौती खातर फोन करयो है। सोच-समझ लीजै, नहीं तो इन-बिने शहरिया बास में थारी दुकान खिंडेड़ी लाद ली।"

पुलिस में शिकायत

नियाज खान ने इस धमकी को गंभीरता से लेकर 24 अक्टूबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने रिपोर्ट में बताया कि इस धमकी के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल पाया और पूरी घटना को लेकर परेशान रहा। पुलिस ने युवक की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।

विदेशी नंबर का संदेह

पुलिस अधिकारियों यह धमकी भरा कॉल विदेश से आने का संदेह जताया है। जिस नंबर से कॉल की गई वह विदेशी नंबर लग रहा है। पुलिस इस जांच में जुटी है कि यह कॉल व मैसेज किसी अन्य साधन से भेजे गए थे या सही में लॉरेंस गैंग से जुड़ा मामला है।

युवक को लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पीडि़त की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। युवक की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विक्की नागपाल, पुलिस उप अधीक्षक, लाडनूं।

26 Oct 2025 07:31 pm

