Rajasthan: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारियों को दी थी धमकी, सीकर में 5 लोगों को मिली सुरक्षा; दो ने छोड़ा देश

गौरतलब है कि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी, वीरेंद्र चारण, राहुल स्वामी के विदेश में बैठे गुर्गों ने पिछले दिनों में जिले के करीब 15 कारोबारियों, भाजपा व कांग्रेस नेताओं को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। फतेहपुर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि कुचामन हत्याकांड के बाद से फतेहपुर के व्यापारी कानाराम पोद्दार, नरेंद्र हुड्डा तथा बाबूलाल खूडी को एक- एक हथियारबंद पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं।