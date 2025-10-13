Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारियों को दी थी धमकी, सीकर में 5 लोगों को मिली सुरक्षा; दो ने छोड़ा देश

Rajasthan News: कुचामन सिटी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों की ओर से स्थानीय व्यापारी रमेश रुलाणिया की हत्या के बाद सीकर जिले में पुलिस अलर्ट मोड़ पर है।

2 min read

सीकर

image

Nirmal Pareek

Oct 13, 2025

Lawrence Bishnoi gang

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: कुचामन सिटी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों की ओर से स्थानीय व्यापारी रमेश रुलाणिया की हत्या के बाद सीकर जिले में पुलिस अलर्ट मोड़ पर है। जिले के पांच व्यवसाइयों एवं नेताओं को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें फतेहपुर शेखावाटी के तीन व्यवसाइयों को एक-एक हथियारबंद पुलिस जवानों की सुरक्षा दी है।

वहीं खाटूश्यामजी के कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर पूनियां और नीमकाथाना के भाजपा नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल को भी गनमैन उपलब्ध करवा रखे हैं। दूसरी धमकियों के बाद फतेहपुर के दो कारोबारी शहर छोड़कर विदेश चले गए हैं।

करीब 15 कारोबारियों को मिली धमकी

गौरतलब है कि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी, वीरेंद्र चारण, राहुल स्वामी के विदेश में बैठे गुर्गों ने पिछले दिनों में जिले के करीब 15 कारोबारियों, भाजपा व कांग्रेस नेताओं को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। फतेहपुर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि कुचामन हत्याकांड के बाद से फतेहपुर के व्यापारी कानाराम पोद्दार, नरेंद्र हुड्डा तथा बाबूलाल खूडी को एक- एक हथियारबंद पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं।

कानाराम का फतेहपुर में प्रोपर्टी का कारोबार और कपड़े का शोरूम है। नरेंद्र हुड्डा व मांडेला बड़ा के पूर्व सरपंच दूलाराम थोरी के बेटे बाबूलाल खूड़ी प्रोपर्टी व्यवसायी हैं।

भाजपा-कांग्रेस से जुड़े कारोबारी निशाने पर

लॉरेंस गैंग के कुयात बदमाश हरि बॉक्सर ने 26 सितंबर को खाटूश्यामजी सहकारी समिति अध्यक्ष एवं कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर पूनियां को रंगदारी के लिए धमकियां दी थी। उसने चेतावनी दी कि डिमांड पूरी नहीं की गई तो गोली मार दी जाएगी। पूनिया ने 28 सितंबर को खाटूश्यामजी थाने में मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने सुरक्षा के लिए पूनिया को एक गनमैन दिया है।

गोयल बंधुओं से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

नीमकाथाना क्षेत्र के भाजपा नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल व उसके भाई दौलत राम को 12 जून को फिरौती की धमकी दी गई। आरोप है कि दौलतराम से गैंगस्टर रोहित गोदारा ने वॉइस कॉल के जरिए पांच करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस पर गोयल को गनमैन उपलब्ध करवाया गया।

धमकी मिलने पर दो व्यवसायी गए विदेश

पुलिस के अनुसार धमकी मिलने के बाद फतेहपुर शेखावाटी के दो व्यवसायी विदेश चले गए हैं। इन्हें जान से मारने व धमकी भरे वॉइस मैसेज भेजे गए थे। 8 से 13 सितंबर के बीच फतेहपुर के आधा दर्जन व्यापारियों को रंगदारी की धमकियां मिली थी। बताया जा रहा है कि फतेहपुर सदर थाना के हिस्ट्रीशीटर राहुल स्वामी ने विदेश में बैठे-बैठे ही अपने गुर्गों के जरिए व्यापारियों के मोबाइल नंबर, व्यवसाय व अन्य जानकारियां जुटाकर धमकी दिलवाई।

लोगों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता

विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से रंगदारी व जान से मारने की धमकियां मिलने पर फतेहपुर शेखावाटी के तीन व्यापारियों को चार दिन पहले सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। इससे पहले नीमकाथाना व खाटूश्याजी के एक-एक व्यापारी को भी गनमैन उपलब्ध करवाए हुए हैं। आमजन हो, व्यापारी या नेता सभी की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है।

- प्रवीण नायक नूनावत, पुलिस अधीक्षक, सीकर

ये भी पढ़ें

अंता सीट पर उपचुनाव: कौन हैं प्रमोद जैन भाया? जिन्हें कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, जानें इनका पूरा सियासी सफर
बारां
Pramod Jain Bhaya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 06:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारियों को दी थी धमकी, सीकर में 5 लोगों को मिली सुरक्षा; दो ने छोड़ा देश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: सड़कों पर ‘चलती ट्रैफिक चौकी’ से नजर, नियम तोड़ने वालों को चालान का तोहफा

सीकर

एक चिता पर पांचों का अंतिम संस्कार, पीहर पक्ष आया न ससुराल वाले… लिव इन पार्टनर ने निभाई आखिरी रस्में

सीकर

रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां… जिले के पांच व्यवसाइयों व नेताओं को मिली सुरक्षा

Lawrence Bishnoi and Rohit Godara
सीकर

दो मकानों से सात तोला सोने के जेवरात व करीब 27 हजार रुपए की नकदी चोरी

सीकर

Sikar: यूट्यूबर मां के लिव-इन पार्टनर ने किया अंतिम संस्कार, एक ही चिता पर 5 शवों को दी मुखाग्नि, पीहर-ससुराल पक्ष वाले नहीं हुए शामिल

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.