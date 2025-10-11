अंता सीट पर उपचुनाव: कौन हैं प्रमोद जैन भाया? जिन्हें कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, जानें इनका पूरा सियासी सफर

अंता का उपचुनाव कई मायनों में अहम है। कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया इस क्षेत्र में पार्टी का मजबूत चेहरा हैं। दूसरी ओर, बीजेपी के लिए यह सीट बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि 2023 में उन्होंने इसे कांग्रेस से छीना था। नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे दोनों पार्टियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि यह उपचुनाव स्थानीय नेताओं के प्रभाव की परीक्षा होगी। वहीं, वसुंधरा राजे की रणनीति और कांग्रेस की एकजुटता इस उपचुनाव के नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।