Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम

Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है।

2 min read

कुचामन शहर

image

Nirmal Pareek

Oct 07, 2025

Gangster Virendra Charan

पत्रिका फाइल फोटो

Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर 'वीरेंद्र चारण' नाम की आईडी से एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि रूलानिया ने उन्हें अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए यह हत्या की गई।

पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा गया कि हमारे फोन को इग्नोर करने वालों की बारी आएगी, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सबक सिखाया जाएगा। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। राजस्थान पत्रिका भी इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

कौन है गैंगस्टर वीरेंद्र चारण?

वीरेंद्र चारण राजस्थान के चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के बोवासेर चरणान गांव का निवासी है। 1987 में जन्मा वीरेंद्र चारण कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर रोहित गोदारा का दाहिना हाथ माना जाता है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है, जिसमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, सुपारी और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार वीरेंद्र चारण ने अपनी पहचान बदलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कई देशों की यात्राएं कीं। वर्तमान में वह भारत से बाहर किसी दूसरे देश में छिपा हुआ बताया जा रहा है। उसके खिलाफ 14 मई 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है।

सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में भी शामिल

बताते चलें कि वीरेंद्र चारण का नाम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी सामने आया था। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र चारण ने इस हत्या की साजिश रची और शूटर नितिन फौजी व रोहित राठौड़ को हथियार व विदेश भेजने का लालच देकर तैयार किया।

राजस्थान पुलिस ने वीरेंद्र चारण पर एक लाख रुपये का इनाम रखा है। इसके अलावा, पिछले साल दिसंबर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या और अप्रैल 2024 में जालौर के एक ज्वैलर को फिरौती के लिए धमकाने के मामले में भी वीरेंद्र चारण का नाम आया था।

यहां देखें वीडियो-


ठिकानों को छिपाने में माहिर

पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद वीरेंद्र चारण भारत छोड़कर फरार हो गया। वह अपने ठिकानों को छिपाने में माहिर है और न तो मोबाइल फोन का उपयोग करता है और न ही बैंक खाता रखता है। वह अपने गैंग के सदस्यों के फोन और संसाधनों का इस्तेमाल करता है। पुलिस का मानना है कि वीरेन्द्र चारण ने रोहित गोदारा के इशारे पर सुखदेव सिंहगोगामेड़ी की हत्या की साजिश रची थी।

जानकारी के मुताबिक 2015 में चूरू के रामलाल मेघवाल हत्याकांड में वीरेन्द्र चारण को पांच साल की जेल हुई थी, जहां उसकी नजदीकी रोहित गोदारा से बढ़ी। जेल से छूटने के बाद वह रोहित गोदारा गैंग का अहम हिस्सा बन गया।

हत्या के बाद कुचामन में बाजार बंद

रमेश रूलानिया की हत्या के बाद कुचामन में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध में कुचामन बंद का ऐलान किया। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और वीरेन्द्र चारण के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

ये भी पढ़ें

केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने अजमेर कांग्रेस में बवाल, RTDC के पूर्व चेयरमैन को बताया ‘दलाल’; लगे विवादित पोस्टर
अजमेर
Dharmendra Rathore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रमेश रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- ‘हम किसी को नहीं भूलते…सबकी बारी आएगी’

Ramesh Rulania murder case
कुचामन शहर

राजस्थान: जिम में एक्ससाइज कर रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

Rajasthan news
कुचामन शहर

Russia-Ukraine War: ‘वे बस जिंदा लौट आएं…’, फूट-फूटकर रोते हुए बोली पत्नी, रूस-यूक्रेन के युद्ध में फंस गए राजस्थान के 2 युवा

कुचामन शहर

Rajasthan: भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने थामा कांग्रेस का हाथ, बताया दो प्रमुख कारण

Former MLA Harish Kumawat
कुचामन शहर

Rajasthan: महिला से दुर्व्यवहार करने वाला ASI लाइन हाजिर, वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया एक्शन

Rajasthan Police
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.