जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम

बताते चलें कि वीरेंद्र चारण का नाम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी सामने आया था। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र चारण ने इस हत्या की साजिश रची और शूटर नितिन फौजी व रोहित राठौड़ को हथियार व विदेश भेजने का लालच देकर तैयार किया।