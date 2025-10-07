जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम

पत्रिका फाइल फोटो
Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर 'वीरेंद्र चारण' नाम की आईडी से एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि रूलानिया ने उन्हें अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए यह हत्या की गई।
पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा गया कि हमारे फोन को इग्नोर करने वालों की बारी आएगी, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सबक सिखाया जाएगा। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। राजस्थान पत्रिका भी इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।
वीरेंद्र चारण राजस्थान के चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के बोवासेर चरणान गांव का निवासी है। 1987 में जन्मा वीरेंद्र चारण कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर रोहित गोदारा का दाहिना हाथ माना जाता है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है, जिसमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, सुपारी और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार वीरेंद्र चारण ने अपनी पहचान बदलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कई देशों की यात्राएं कीं। वर्तमान में वह भारत से बाहर किसी दूसरे देश में छिपा हुआ बताया जा रहा है। उसके खिलाफ 14 मई 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है।
बताते चलें कि वीरेंद्र चारण का नाम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी सामने आया था। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र चारण ने इस हत्या की साजिश रची और शूटर नितिन फौजी व रोहित राठौड़ को हथियार व विदेश भेजने का लालच देकर तैयार किया।
राजस्थान पुलिस ने वीरेंद्र चारण पर एक लाख रुपये का इनाम रखा है। इसके अलावा, पिछले साल दिसंबर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या और अप्रैल 2024 में जालौर के एक ज्वैलर को फिरौती के लिए धमकाने के मामले में भी वीरेंद्र चारण का नाम आया था।
पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद वीरेंद्र चारण भारत छोड़कर फरार हो गया। वह अपने ठिकानों को छिपाने में माहिर है और न तो मोबाइल फोन का उपयोग करता है और न ही बैंक खाता रखता है। वह अपने गैंग के सदस्यों के फोन और संसाधनों का इस्तेमाल करता है। पुलिस का मानना है कि वीरेन्द्र चारण ने रोहित गोदारा के इशारे पर सुखदेव सिंहगोगामेड़ी की हत्या की साजिश रची थी।
जानकारी के मुताबिक 2015 में चूरू के रामलाल मेघवाल हत्याकांड में वीरेन्द्र चारण को पांच साल की जेल हुई थी, जहां उसकी नजदीकी रोहित गोदारा से बढ़ी। जेल से छूटने के बाद वह रोहित गोदारा गैंग का अहम हिस्सा बन गया।
रमेश रूलानिया की हत्या के बाद कुचामन में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध में कुचामन बंद का ऐलान किया। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और वीरेन्द्र चारण के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
