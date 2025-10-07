केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने अजमेर कांग्रेस में बवाल, RTDC के पूर्व चेयरमैन को बताया ‘दलाल’; लगे विवादित पोस्टर

दरअसल, कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर इन दिनों अजमेर के दौरे पर हैं और वे बार-बार पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं। हालांकि, रविवार को हंस पैराडाइज में आयोजित शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में आपसी कहासुनी और हंगामे ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इस बैठक में राठौड़ और निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 15 मिनट तक चले इस हंगामे को अन्य नेताओं ने बीच-बचाव कर शांत कराया।