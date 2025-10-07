Rajasthan: प्रशासन का बड़ा एक्शन, मंदिर की 28 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, ‘अब्दुल हफीज’ ने अवैध कब्जा कर बना लिया था आलीशान घर

Bulldozer Action On Illegal Encroachment: झालावाड़ में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीनाथजी मंदिर (नाथद्वारा) की 28.14 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन श्रीकृष्ण वाटिका, किता नंबर 33 के तहत पंजीकृत है। लंबे समय से इस पर अब्दुल हफीज़ और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर रखा था और आलीशान मकान बना लिया था।