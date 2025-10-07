Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Rajasthan: प्रशासन का बड़ा एक्शन, मंदिर की 28 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, ‘अब्दुल हफीज’ ने अवैध कब्जा कर बना लिया था आलीशान घर

Jhalawar News: झालावाड़ में जिला प्रशासन ने श्रीनाथजी मंदिर की 28 बीघा ज़मीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोज़र चलाया। मुख्य आरोपी अब्दुल हफीज़ समेत कई अपराधियों ने इस जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था।

2 min read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 07, 2025

फोटो: पत्रिका

Bulldozer Action On Illegal Encroachment: झालावाड़ में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीनाथजी मंदिर (नाथद्वारा) की 28.14 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन श्रीकृष्ण वाटिका, किता नंबर 33 के तहत पंजीकृत है। लंबे समय से इस पर अब्दुल हफीज़ और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर रखा था और आलीशान मकान बना लिया था।

फोटो: पत्रिका

श्रीनाथजी मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर था कब्जा


मंदिर मंडल की ओर से मिले पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मंदिर ट्रस्ट की यह जमीन ग्राम झालावाड़ में स्थित है जिसे कुछ हार्डकोर अपराधियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था।

फोटो: पत्रिका

प्रशासन और पुलिस का संयुक्त अभियान


जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर SDM अभिषेक चारण के नेतृत्व में पूरी टीम मौके पर पहुंची। साथ में नाथद्वारा मंदिर मंडल के प्रतिनिधि, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 100 से अधिक पुलिसकर्मी, एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा, CO झालावाड़, साइबर और ट्रैफिक विभाग के अफसर भी कार्रवाई में शामिल रहे।

फोटो: पत्रिका

मुख्य आरोपी था अब्दुल हफीज़

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अब्दुल हफीज़ पर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे जिनमें चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट शामिल हैं। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है।

फोटो: पत्रिका

इसके अलावा:

अरबाज़ उर्फ शब्बीर पर हत्या के प्रयास सहित 10 मुकदमे

मेहरुद्दीन उर्फ अमन पर लूट और मारपीट सहित 4 मुकदमे

सलमान पुत्र महबूब पर NDPS एक्ट का मुकदमा

अब्दुल रशीद पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

