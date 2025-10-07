Rajasthan: प्रशासन का बड़ा एक्शन, मंदिर की 28 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, ‘अब्दुल हफीज’ ने अवैध कब्जा कर बना लिया था आलीशान घर

फोटो: पत्रिका
Bulldozer Action On Illegal Encroachment: झालावाड़ में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीनाथजी मंदिर (नाथद्वारा) की 28.14 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन श्रीकृष्ण वाटिका, किता नंबर 33 के तहत पंजीकृत है। लंबे समय से इस पर अब्दुल हफीज़ और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर रखा था और आलीशान मकान बना लिया था।
मंदिर मंडल की ओर से मिले पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मंदिर ट्रस्ट की यह जमीन ग्राम झालावाड़ में स्थित है जिसे कुछ हार्डकोर अपराधियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था।
जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर SDM अभिषेक चारण के नेतृत्व में पूरी टीम मौके पर पहुंची। साथ में नाथद्वारा मंदिर मंडल के प्रतिनिधि, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 100 से अधिक पुलिसकर्मी, एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा, CO झालावाड़, साइबर और ट्रैफिक विभाग के अफसर भी कार्रवाई में शामिल रहे।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अब्दुल हफीज़ पर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे जिनमें चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट शामिल हैं। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
अरबाज़ उर्फ शब्बीर पर हत्या के प्रयास सहित 10 मुकदमे
मेहरुद्दीन उर्फ अमन पर लूट और मारपीट सहित 4 मुकदमे
सलमान पुत्र महबूब पर NDPS एक्ट का मुकदमा
अब्दुल रशीद पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
