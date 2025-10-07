SMS Fire: ‘मुझे भी बाहर ले चलो…बचा लो’, चीखती-चिल्लाती रही पत्नी लेकिन मैं बचा नहीं सका, बेबस बुजुर्ग को मिल गया जिंदगीभर का गम

आइसीयू में इतना धुआं था कि उससे नजदीक भी नहीं पहुंचा जा रहा था। पुलिस अधिकारी, दमकल और सिविल डिफेंस टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाया लेकिन आइसीयू में केमिकल का धुआं होने के कारण नजदीक जाते ही दम घुट रहा था। 4-4 मास्क लगाकर आइसीयू में पहुंचे, तब भी दम घुटने लगा। दो मरीज आइसीयू में बेड के नीचे मिले। कोई बेड पर मिला। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।