SMS Hospital Fire Tragedy : मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम भजनलाल ने की घोषणा

SMS Hospital Fire Tragedy : सवाईमानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रोमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड को निलंबित करने के बजाय पद से हटाने की कार्रवाई की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात लगी आग से 6 गंभीर मरीजों की मौत हो गई थी।