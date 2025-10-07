SMS Hospital Fire Tragedy : मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम भजनलाल ने की घोषणा

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
SMS Hospital Fire Tragedy : सवाईमानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रोमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड को निलंबित करने के बजाय पद से हटाने की कार्रवाई की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात लगी आग से 6 गंभीर मरीजों की मौत हो गई थी।
एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एस.के इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने अस्पताल अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को जयपुर पहुंचते ही एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर जाकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने हादसे में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
