Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital Fire Tragedy : मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम भजनलाल ने की घोषणा

SMS Hospital Fire Tragedy : एसएमएस अस्पताल में लगी भीषण आग से 6 मरीजों की मौत हो गई। सीएम भजनलाल ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 07, 2025

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

SMS Hospital Fire Tragedy : सवाईमानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रोमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड को निलंबित करने के बजाय पद से हटाने की कार्रवाई की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात लगी आग से 6 गंभीर मरीजों की मौत हो गई थी।

मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से निलंबित

एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एस.के इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा

राज्य सरकार ने अस्पताल अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।

खींवसर ने ट्रोमा सेंटर घटना का जायजा लिया

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को जयपुर पहुंचते ही एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर जाकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने हादसे में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Electricity Update : बिजली के नए टैरिफ पर एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चिंतित, कही बड़ी बात
जयपुर
Rajasthan Electricity Update Employers Association of Rajasthan worried about RERC new electricity tariff said a big thing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital Fire Tragedy : मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम भजनलाल ने की घोषणा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग का आज 12 जिलों में ‘भारी बारिश’ का येलो अलर्ट, जानें Rajasthan Weather Prediction

HEAVY RAIN
जयपुर

Jaipur Crime: 30 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाली ‘नर्स बुलबुल’ गिरफ्तार, पुलिस के ऐसे लगी हाथ

nursing arrested
जयपुर

90 वर्षीय विदेशी महिला को फिर से चलने योग्य बनाया

समाचार

Give Up Campaign: अपात्र परिवारों पर होगी कार्रवाई, 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना

Food Security Scheme New Update after 31 January Big Action Against ineligible People You Shocked Know
जयपुर

Attack on Judiciary: मुख्य न्यायाधीश पर हमले को लेकर अशोक गहलोत का आक्रोश, बोले, “यह नफरत के माहौल का प्रतीक”

Former CM Ashok Gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.