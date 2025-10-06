SMS Hospital से नया अपडेट, अब तक 8 की मौत, जयपुर पुलिस आयुक्त बोले – FSL जांच से पता लगेगी आग की सही वजह

SMS Hospital Fire : जयपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल आया नया अपडेट। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात लगी आग से अब तक 8 गंभीर मरीजों की मौत हो गई है। सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर में आग कैसे लगी, यह सवाल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, "हमारे FSL टीम की जांच में सामने आएगा कि आग लगने का क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है लेकिन उसका फाइनल कारण जांच के बाद ही पता लगा पाएगा। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है….मृतक के शव को शवगृह में शिफ्ट कराया गया है। जब सब चीजे हो जाएंगी तो शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।