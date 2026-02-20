Rajasthan: चिंकारे व काले हिरणों का 14 साल बाद मिलेगा हक, 1449 बीघा जमीन सौंपने की कवायद शुरू

गुड़ा विश्नोइयां को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के साथ ही यहां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए (2) के प्रावधान लागू हो गए थे। वन विभाग ने यहां सीमांकन, चौकी निर्माण, जालियों की स्थापना, ट्रैक निर्माण और नियमित पेट्रोलिंग जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की हैं। यह क्षेत्र काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मरु लोमड़ी सहित कई वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का आगमन यहां की जैव विविधता को और समृद्ध बनाता है।