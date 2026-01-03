Sikar Murder: सीकर पुलिस ने माना, प्रॉपर्टी डीलर की मौत हादसा नहीं हत्या, कांस्टेबल सहित दो गिरफ्तार

इस प्रकरण में पुलिस ने कांस्टेबल प्रदीप कुमार उर्फ मुकेश दड़िया और एक निजी बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि हत्याकांड का जल्द खुलासा किया जाएगा और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।