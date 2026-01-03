3 जनवरी 2026,

शनिवार

सीकर

Sikar Murder: सीकर पुलिस ने माना, प्रॉपर्टी डीलर की मौत हादसा नहीं हत्या, कांस्टेबल सहित दो गिरफ्तार

भादवासी में 24 बीघा जमीन के विवाद में मध्यस्थता करने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष भामू की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Jan 03, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर। भादवासी में करोड़ों रुपए कीमत की 24 बीघा जमीन के विवाद में मध्यस्थता करवाने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष भामू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को अधिक शराब पिलाकर जानबूझकर हत्या करना माना है।

इस प्रकरण में पुलिस ने कांस्टेबल प्रदीप कुमार उर्फ मुकेश दड़िया और एक निजी बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि हत्याकांड का जल्द खुलासा किया जाएगा और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।

शराब पिलाकर हत्या

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा और उसके गुर्गों के साथ मनीष भामू ने शराब पार्टी की थी। इसके बाद आरोपी मनीष भामू (35) को उसके भाई की कार में जयपुर ले गए। रास्ते में उसे शराब और नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई।

कांस्टेबल निलंबित

पुलिस ने कांस्टेबल प्रदीप कुमार उर्फ मुकेश दड़िया (34) पुत्र मदन सिंह जाट निवासी गुंगारा और निजी बैंक के कार्मिक मनोज कुमार (28) पुत्र पूरणमल जाट को गिरफ्तार किया है। मनीष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद एसपी ने कांस्टेबल प्रदीप कुमार उर्फ मुकेश दड़िया को निलंबित कर दिया था।

मृतक के भाई ने मामला दर्ज करवाया था

हत्या के मामले में मृतक मनीष के भाई प्यारेलाल निवासी भामुओं की ढाणी, पिपराली ने 30 सितंबर को हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा और उसके साथियों के खिलाफ उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर को दोपहर के समय आरोपी महिपाल मनीष को नवलगढ़ रोड स्थित बगिया होटल के पास से गाड़ी में बैठाकर रानोली लेकर गया था।

जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, लहूलुहान हालत में ​मिला शव; मचा हड़कंप
जैसलमेर
Constable-Suicide-Case

