निर्दयता की हद पार: मासूम के मुंह में पत्थर भरकर होठों को फेवीक्विक से चिपकाया, पत्थर पर रखने से पैर झुलसे

जानकारी के अनुसार बिजोलिया से 15 किलोमीटर दूर सीतामाता कुंड के निकट कुछ चरवाह बकरियां चला रहे थे। उन्होंने पत्थरों के बीच में एक नवजात को दिखा। नवजात के मुंह में पत्थर भरे थे और होठों पर फेविक्विक लगी थी। तत्काल ग्रामीणों ने बच्चों के मुंह से पत्थर निकला तो वह रोने लगा। पैरों को पत्थर पर रखने से गर्म पत्थर के कारण उसके पैर झुलस गए। उसे बिजोलिया चिकित्सालय लाया गया।