भीलवाड़ा

निर्दयता की हद पार: मासूम के मुंह में पत्थर भरकर होठों को फेवीक्विक से चिपकाया, पत्थर पर रखने से पैर झुलसे

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र से ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना ने ग्रामीणों को झकझोर दिया।

भीलवाड़ा

kamlesh sharma

Sep 23, 2025

Bhilwara Newborn Child
लावारिस हालत में मिला मासूम

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र से ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना ने ग्रामीणों को झकझोर दिया। 15 दिन पहले हुए नवजात बालक के मुंह में पत्थर भरकर उसके होठों को फेवीक्विक से चिपकाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। बकरियां चरा रहे ग्रामीणों ने देखा तो उसे तत्काल बिजोलिया चिकित्सालय लाया गया।

जानकारी के अनुसार बिजोलिया से 15 किलोमीटर दूर सीतामाता कुंड के निकट कुछ चरवाह बकरियां चला रहे थे। उन्होंने पत्थरों के बीच में एक नवजात को दिखा। नवजात के मुंह में पत्थर भरे थे और होठों पर फेविक्विक लगी थी। तत्काल ग्रामीणों ने बच्चों के मुंह से पत्थर निकला तो वह रोने लगा। पैरों को पत्थर पर रखने से गर्म पत्थर के कारण उसके पैर झुलस गए। उसे बिजोलिया चिकित्सालय लाया गया।

चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे का जन्म एक पखवाड़े पहले हुआ है। ढाई किलो वजनी बच्चा के पर झुलस गए हैं। हालत गंभीर होने से उसे भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय इकाई के लिए रेफर कर दिया गया।

चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों के मुंह में पत्थर इसलिए डाला गया ताकि वह रोए ना। बिजोलिया थाना पुलिस अज्ञात के खिलाफ कातिलाना हमले समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करेगी।

Published on:

23 Sept 2025 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / निर्दयता की हद पार: मासूम के मुंह में पत्थर भरकर होठों को फेवीक्विक से चिपकाया, पत्थर पर रखने से पैर झुलसे

