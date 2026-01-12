12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ऊंची होती इमारतें… दम तोड़ती हवा, जयपुर में बनते जा रहे मुंबई, दिल्ली जैसे हालात

हवा की गुणवत्ता घटती जा रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 12, 2026

default

जयपुर. तेजी से विस्तार ले रहे शहर में ऊंची-ऊंची इमारतें बढ़ रही हैं। इससे हवा की गुणवत्ता घटती जा रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही हवा में धूल की मात्रा भी बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली के जैसे जयपुर में भी हालात बनते जा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। शहर के बाहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 को पार कर रहा है। हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5 व पीएम-10 का स्तर भी 400 से अधिक पहुंच रहा है।

शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर, सीतापुरा, मानसरोवर, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, खोहनागोरियान, अजमेर रोड, सीकर रोड जैसे क्षेत्रों में अब ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही। जगह-जगह टावर खड़े हो रहे। ऊंची इमारतों का घनत्व बढ़ता जा रहा है। निर्माण कार्य भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। बाहरी क्षेत्रों में हरियाली कम होती जा रही है। खेत और हरियाली की जगह अब टॉवर खड़े हो रहे हैं। इससे खुले स्थान भी खत्म होते जा रहे हैं।

धूल नियंत्रण के नहीं उपाय

शहर में बन रही ऊंची इमारतों, निर्माण व पुनर्निमाण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय असरदार तरीके से नहीं किए जाते हैं। न ही जिम्मेदार विभाग इनकी मॉनिटरिंग कर पाता है। इससे मनमर्जी से निर्माण कार्यों किए जा रहे हैं, जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं।

यूं बढ़ रहा प्रदूषण

क्षेत्र - 10 जनवरी - 11 जनवरी (एक्यूआइ)
मुरलीपुरा - 242 - 114
मानसरोवर - 241 - 170
सीतापुरा - 190 - 219
शास्त्री नगर - 199 - 172
आदर्श नगर - 187 - 160
एमआइ रोड - 190 - 146

पीएम-2.5 का स्तर भी 400 से अधिक

क्षेत्र - पीएम-2.5 - पीएम-10
सीतापुरा - 478 - 466
मानसरोवर - 419 - 466
मुरलीपुरा - 324 - 281

इन पर भी ध्यान नहीं

  • सैटेलाइट टाउन डवलप होने चाहिए, उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध हो
  • शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए
  • निर्माण कार्यों पर धूल नियंत्रण के पुख्ता उपाय हो और उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए

ऊंची इमारतों से हवा की गति कम हो जाती है, जिससे हवा में प्रदूषक तत्वों का फैलाव कम हो पाता है या वह फैल नहीं पाते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और प्रदूषण बढ़ रहा है।
- डॉ. विजय सिंघल, पूर्व मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

प्रदूषण से एलर्जी व अस्थमा, सीओपीडी व फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारियां बढ़ जाती है। अगर लोग अधिक दिनों तक प्रदूषण में रहते हैं तो हृदय से संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है।
- डॉ. अजीत सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन, एसएमएस अस्पताल

प्रदूषण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। इनमें 2.5 माइक्रोन आकार के कण सीधे लोगों के फेंफड़ों में जाते है, जो अस्थमा व सीओपीडी बीमारी को बढ़ाते हैं। वन माइक्रोन से छोटे कण रक्त के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं, जो हृदयघात के कारक होते हैं।
- डॉ. विरेन्द्र सिंह, श्वास रोग विशेषज्ञ

कम चौड़ी सड़कों पर छोटे प्लॉट में बड़ी इमारते बन रही है, हो सकता है, जिनकी स्वीकृति भी नहीं ली जा रही हो। ये सेटबैक का भी पालन नहीं करती है, साथ ही सुनियोजित विकास को भी अवरुद्ध कर रही है।
- एस.एस. संचेती, पूर्व मुख्य नगर नियोजक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ऊंची होती इमारतें… दम तोड़ती हवा, जयपुर में बनते जा रहे मुंबई, दिल्ली जैसे हालात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JLF 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से, ये होंगे मुख्य वक्ता

जयपुर

Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

जयपुर

बरसात में नहीं डूबेगा नहीं शहर…ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त, बनेगा विशेष फंड

जयपुर

शिक्षा डिग्री मात्र नहीं, चरित्र और राष्ट्रनिर्माण की मजबूत नींव है: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन

जयपुर

Army Parade Jaipur: चौथी बार दिल्ली से बाहर, जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन; जानिए क्यों है यह सबसे खास?

jaipur sena parade latest pics
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.