ऊंची होती इमारतें… दम तोड़ती हवा, जयपुर में बनते जा रहे मुंबई, दिल्ली जैसे हालात

जयपुर. तेजी से विस्तार ले रहे शहर में ऊंची-ऊंची इमारतें बढ़ रही हैं। इससे हवा की गुणवत्ता घटती जा रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही हवा में धूल की मात्रा भी बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली के जैसे जयपुर में भी हालात बनते जा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। शहर के बाहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 को पार कर रहा है। हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5 व पीएम-10 का स्तर भी 400 से अधिक पहुंच रहा है।