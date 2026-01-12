राजस्थान के थानों में गूंजा युवा शक्ति का जोश, सक्रिय युवाओं को बनाया जा रहा पुलिस के ब्रांड एंबेसडर

युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रदेशभर में नशे के विरुद्ध विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। महानिदेशक पुलिस शर्मा ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में सभी थानों द्वारा स्कूलों-कॉलेजों में निबंध, पेंटिंग, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और पुलिस विषयों पर प्रभावी प्रेजेंटेशन देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा।