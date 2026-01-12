12 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान के थानों में गूंजा युवा शक्ति का जोश, सक्रिय युवाओं को बनाया जा रहा पुलिस के ब्रांड एंबेसडर

राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान पुलिस ने सभी थानों में विद्यार्थियों के लिए जागरुकता कार्यक्रम किए। युवाओं को पुलिस कार्यप्रणाली, एफआईआर प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा, सड़क नियम और नशामुक्ति की जानकारी दी गई। सक्रिय युवाओं को पुलिस ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 12, 2026

National Youth Day

पुलिस ब्रांड एंबेसडर बनकर समाज में सेतु का कार्य करेंगे युवा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस ने प्रदेशभर में जन-सहभागिता की एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा के निर्देशन में सोमवार (12 जनवरी) को राजस्थान के सभी पुलिस थानों में विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए विशेष जागरुकता कार्यक्रमों का ऐतिहासिक आयोजन किया गया।

महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पुलिस के प्रति भय को समाप्त कर विश्वास पैदा करना है। प्रदेशभर के विद्यालयों कक्षा 9 से 12 और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को थानों में आमंत्रित किया गया। जहां थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों ने युवाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर प्रक्रिया और नवीन न्याय संहिता की बारीकियों को जमीन स्तर पर समझाया।

साइबर सुरक्षा और सड़क नियमों का मिला कवच

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को न केवल थाने की कार्यशैली दिखाई गई, बल्कि उन्हें आधुनिक दौर की चुनौतियों के लिए भी तैयार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को ऑनलाइन ठगी और अपराधों से बचाव के तरीके, यातायात नियमों का पालन और जीवन रक्षा, राजकॉप सिटीजन एप और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का प्रभावी उपयोग और बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरुकता की जानकारी दी।

नशे के विरुद्ध शपथ और रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आगाज

युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रदेशभर में नशे के विरुद्ध विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। महानिदेशक पुलिस शर्मा ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में सभी थानों द्वारा स्कूलों-कॉलेजों में निबंध, पेंटिंग, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और पुलिस विषयों पर प्रभावी प्रेजेंटेशन देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा।

सक्रिय युवा बनेंगे पुलिस ब्रांड एंबेसडर

इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी युवाओं को पुलिस का ब्रांड एंबेसडर बनाना है। 18 से 25 वर्ष के सक्रिय युवाओं को सीएलजी सदस्यों की तर्ज पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये युवा ब्रांड एंबेसडर अपने क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेंगे। वे समाज को अपराध मुक्त बनाने और पुलिस की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सुदृढ़ पुलिस-जन सहभागिता

महानिदेशक पुलिस शर्मा ने कहा कि युवाओं में ऊर्जा का भंडार होता है और यदि उन्हें सही दिशा दी जाए, तो वे समाज की सुरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा बन सकते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान पुलिस युवाओं को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

