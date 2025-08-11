Rajasthan Crime : झालावाड में दंपति ने पंखे पर फंदा लगा की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह पढ़कर चौंके लोग

Rajasthan Crime : झालावाड के सुनेल के घाणा चौक के समीप पाटलिया मोहल्ला निवासी एक दंपति ने अपनी बीमारी के चलते घर के कमरे में पंखे पर फंदा लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें वजह लिखी थी।
मृतक के पुत्र जगदीश धाकड़ ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे जब वह उठकर आया तो कमरे में उसके पिता लालचंद धाकड़ (65 वर्ष) और माता सीता बाई (60 वर्ष) दोनों ही पंखे पर झूल रहे थे। वह तुरंत आस-पास के लोगों को बुलाकर लाया। सभी मिलकर दोनों को नीचे उतारा। फिर तेजी के साथ सुनेल चिकित्सालय लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वही थानाधिकारी विष्णु सिंह मय जाप्ता भी मौके पर पहुंचे।
मौके से उन्हें सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि अपनी बीमारी से परेशान होकर स्वयं की इच्छा से आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।