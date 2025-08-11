11 अगस्त 2025,

सोमवार

झालावाड़

Rajasthan Crime : झालावाड में दंपति ने पंखे पर फंदा लगा की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह पढ़कर चौंके लोग

Rajasthan Crime : झालावाड में सुनेल के घाणा चौक के समीप पाटलिया मोहल्ला निवासी एक दंपति ने घर के कमरे में पंखे पर फंदा लगा आत्महत्या कर ली‌। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखी थी वजह।

झालावाड़

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Rajasthan Crime : झालावाड के सुनेल के घाणा चौक के समीप पाटलिया मोहल्ला निवासी एक दंपति ने अपनी बीमारी के चलते घर के कमरे में पंखे पर फंदा लगा आत्महत्या कर ली‌। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें वजह लिखी थी।

चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित किया‌

मृतक के पुत्र जगदीश धाकड़ ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे जब वह उठकर आया तो कमरे में उसके पिता लालचंद धाकड़ (65 वर्ष) और माता सीता बाई (60 वर्ष) दोनों ही पंखे पर झूल रहे थे। वह तुरंत आस-पास के लोगों को बुलाकर लाया। सभी मिलकर दोनों को नीचे उतारा। फिर तेजी के साथ सुनेल चिकित्सालय लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया‌।

शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वही थानाधिकारी विष्णु सिंह मय जाप्ता भी मौके पर पहुंचे।

मौके से मिला सुसाइड नोट

मौके से उन्हें सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि अपनी बीमारी से परेशान होकर स्वयं की इच्छा से आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।

Published on:

11 Aug 2025 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan Crime : झालावाड में दंपति ने पंखे पर फंदा लगा की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह पढ़कर चौंके लोग

