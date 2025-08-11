Rajasthan Crime : झालावाड में दंपति ने पंखे पर फंदा लगा की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह पढ़कर चौंके लोग

मृतक के पुत्र जगदीश धाकड़ ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे जब वह उठकर आया तो कमरे में उसके पिता लालचंद धाकड़ (65 वर्ष) और माता सीता बाई (60 वर्ष) दोनों ही पंखे पर झूल रहे थे। वह तुरंत आस-पास के लोगों को बुलाकर लाया। सभी मिलकर दोनों को नीचे उतारा। फिर तेजी के साथ सुनेल चिकित्सालय लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया‌।