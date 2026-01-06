6 जनवरी 2026,

झालावाड़

Jhalawar: तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 50 करोड़ की संपत्ति कर दी ध्वस्त

Rajasthan News: राजस्थान के घाटोली रेंज में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्कर रामलाल तंवर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Demolished-Illegal-encroachment-

Photo: Patrika

Illegal Encroachment Demolished: राजस्थान के घाटोली रेंज में सोमवार को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ तस्कर रामलाल तंवर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में की गई। तंवर ने वनभूमि पर कब्जा करके वहां मादक पदार्थों के निर्माण के लिए मकान बनाया था। इस अवैध निर्माण को बुलडोजर से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

तस्कर के खिलाफ दर्ज है 10 मामले

घाटोली के बंजारी मोहल्ला निवासी रामलाल तंवर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पूर्व में कई बार गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

तंवर के खिलाफ 2021 से 2025 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे। वन विभाग ने बार कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिए थे लेकिन उसने अनदेखी की और कब्जा नहीं हटाया।

अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

इस कार्रवाई की अगुआई उपवन संरक्षक सागर पंवार और सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी ने की। साथ ही, अकलेरा पुलिस उप अधीक्षक बृजेश जाट और घाटोली थानाधिकारी अजय शर्मा भी इस अभियान का हिस्सा थे। इनकी निगरानी में वन विभाग और पुलिस ने मिलकर तंवर के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।

पांच माह में 9वीं कार्रवाई

यह कार्रवाई पिछले 5 महीनों में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की गई 9वीं कार्रवाई थी। अब तक इन अवैध निर्माणों की कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।

