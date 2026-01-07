Jhalawar: 17 साल की स्टूडेंट को बहला-फुसलाकर साथ ले गया अध्यापक, सनातन धर्म रक्षक संगठन के सदस्यों ने जताया आक्रोश

Teacher Kidnap Student From Home: झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने किशोरी को डिटेन कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश जारी है।