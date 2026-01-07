Jhalawar: 17 साल की स्टूडेंट को बहला-फुसलाकर साथ ले गया अध्यापक, सनातन धर्म रक्षक संगठन के सदस्यों ने जताया आक्रोश

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Teacher Kidnap Student From Home: झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने किशोरी को डिटेन कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश जारी है।
पिता ने बताया कि शनिवार को वे रिश्तेदारी में सेमली हॉट गांव गए हुए थे। उस समय घर पर उनकी 17 वर्षीय पुत्री अकेली थी। शाम को लौटने पर पुत्री घर पर नहीं मिली। आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
इसके बाद मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति किशोरी को बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ नजर आया। फुटेज के आधार पर संदेह जताते हुए उदपुरिया निवासी इनायत खां मेवाती के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट में बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व आरोपी क्षेत्र के एक निजी स्कूल में अध्यापक था, जहां उनकी पुत्री भी अध्ययनरत थी। उसी दौरान आरोपी किशोरी से बातचीत करता रहता था।
थानाधिकारी मुकेश गौरा ने बताया कि मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग किशोरी को डिटेन कर मेडिकल जांच एवं बयान की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।
इधर, सनातन धर्म रक्षक संगठन के सदस्य अत्री चौहान ने मामले को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। इसको लेकर क्षेत्र के हिंदू संगठनों व समाज के लोगों में रोष है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
