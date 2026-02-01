झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: जीप और बाइक में जोरदार भिड़ंत, चार युवकों की मौत

चौमहला (झालावाड़)। गंगधार-डग मुख्य मार्ग पर करणपुरा गांव के समीप शुक्रवार रात को जीप और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ही बाइक पर सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतकों में दो मध्य प्रदेश के सीतामऊ तथा एक उदयपुर का रहने वाला है। चौथे व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई।