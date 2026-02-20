दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे ताऊ-भतीजे की मौत, दोनों पूजा-पाठ का कार्य करते थे

जयपुर। बस्सी थाना इलाके से गुजर रहे जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर शाम दूधली मोड़ के पास दर्दनाक हादसे में ताऊ-भतीजे की जान चली गई। पुलिस के अनुसार खतेपुरा चांवड्या निवासी रोहिताश शर्मा (22) पुत्र सीताराम शर्मा और उनके ताऊ राजेन्द्र शर्मा (60) पुत्र गुलाब शर्मा राजपुरा पातलवास में शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे।