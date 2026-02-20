20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे ताऊ-भतीजे की मौत, दोनों पूजा-पाठ का कार्य करते थे

Bassi Road Accident : बस्सी थाना इलाके से गुजर रहे जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर शाम दूधली मोड़ के पास दर्दनाक हादसे में ताऊ-भतीजे की जान चली गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्सी

image

kamlesh sharma

Feb 20, 2026

मृतक ताऊ राजेन्द्र और भतीजा रोहिताश। फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। बस्सी थाना इलाके से गुजर रहे जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर शाम दूधली मोड़ के पास दर्दनाक हादसे में ताऊ-भतीजे की जान चली गई। पुलिस के अनुसार खतेपुरा चांवड्या निवासी रोहिताश शर्मा (22) पुत्र सीताराम शर्मा और उनके ताऊ राजेन्द्र शर्मा (60) पुत्र गुलाब शर्मा राजपुरा पातलवास में शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे।

इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को उपजिला अस्पताल बस्सी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

सावे के कारण हाईवे पर बढ़ा दबाव

परिजनों ने बताया कि दोनों पण्डिताई का कार्य करते थे और विवाह समारोह में जा रहे थे। फुलेरा दोज के सावे के चलते हाईवे पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक यातायात था। शाम के समय कानोता, बस्सी चक और टोल क्षेत्र में बार-बार जाम लग रहा था, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Triple Murder: घर के अंदर बिछी थी पत्नी-बेटा-बेटी की खून से लथपथ लाश, आंगन में टहलता मिला हत्यारा ​पति
जालोर
Rajasthan triple murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे ताऊ-भतीजे की मौत, दोनों पूजा-पाठ का कार्य करते थे

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की बड़ी घोषणा, यहां बनेगी सिक्सलेन सड़क, लोगों में खुशी की लहर

बस्सी

बस्सी मंडी: जौ की बंपर पैदावार से बाजार में रौनक, पहले दिन लगी दमदार बोली, जानें भाव

बस्सी

राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे

Manoharpur–Dausa Highway
बस्सी

Bassi: ‘होशियार’ बेटी की मौत के बाद घर में मचा कोहराम, 4 घंटे रेस्क्यू के बाद मिला 25 साल की युवती का शव, 4th ग्रेड भर्ती में हो गया था चयन

Bassi Accident
बस्सी

दर्दनाक हादसा: कचरे में पड़ी केमिकल की बोतल में विस्फोट, बुजुर्ग ने तोड़ा दम

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.