बस्सी मंडी: जौ की बंपर पैदावार से बाजार में रौनक, पहले दिन लगी दमदार बोली, जानें भाव

बस्सी। रबी सीजन की प्रमुख फसल जौ की आवक सोमवार से कृषि उपज मण्डी बस्सी में शुरू हो गई। पहले ही दिन जौ की नीलामी 2025 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंची, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। परंपरानुसार पूजा-अर्चना के साथ नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। बासड़ा निवासी किसान बालूराम 20 क्विंटल जौ लेकर मंडी पहुंचे, जिसका माल प्रतिस्पर्धी बोली के बाद 2025 रुपए प्रति क्विंटल में बिका। व्यापारी विष्णु डंगायच ने सर्वाधिक बोली लगाकर पहला माल खरीदा।