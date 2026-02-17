17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

बस्सी मंडी: जौ की बंपर पैदावार से बाजार में रौनक, पहले दिन लगी दमदार बोली, जानें भाव

रबी सीजन की प्रमुख फसल जौ की आवक सोमवार से कृषि उपज मण्डी बस्सी में शुरू हो गई। पहले ही दिन जौ की नीलामी 2025 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंची, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्सी

image

kamlesh sharma

Feb 17, 2026

बस्सी कृषि उपज मण्डी में जौ की जिंस निलामी करते व्यापारी। फोटो पत्रिका

बस्सी। रबी सीजन की प्रमुख फसल जौ की आवक सोमवार से कृषि उपज मण्डी बस्सी में शुरू हो गई। पहले ही दिन जौ की नीलामी 2025 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंची, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। परंपरानुसार पूजा-अर्चना के साथ नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। बासड़ा निवासी किसान बालूराम 20 क्विंटल जौ लेकर मंडी पहुंचे, जिसका माल प्रतिस्पर्धी बोली के बाद 2025 रुपए प्रति क्विंटल में बिका। व्यापारी विष्णु डंगायच ने सर्वाधिक बोली लगाकर पहला माल खरीदा।

बंपर पैदावार से बाजार में रौनक

व्यापारी विनय डंगायच ने बताया कि इस वर्ष रबी फसलों की स्थिति बेहतर रही। समय पर वर्षा और मावठ से जौ की पैदावार बढ़ी है। बस्सी क्षेत्र की मिट्टी और मौसम जौ के लिए अनुकूल माने जाते हैं, जिससे हर साल अच्छी उपज होती है। किसानों का कहना है कि इस बार उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर रहने की उम्मीद है।

जौ की बढ़ती मांग, स्थिर भाव का सहारा

कृषि जानकारों के अनुसार जौ पशुपालन, मानव उपभोग और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण फसल है। बीयर उद्योग, आटा मिलों और पशु आहार इकाइयों में इसकी मांग बनी रहती है, जिससे दामों में स्थिरता रहती है। यही कारण है कि किसानों का रुझान जौ की खेती की ओर बढ़ रहा है।

आवक बढ़ने पर जाम की आशंका

व्यापारियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में जौ की आवक तेज होगी। सरसों की आवक पहले से जारी है, ऐसे में मंडी परिसर और मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन सकती है। मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल 2025 रुपए प्रति क्विंटल का भाव किसानों के लिए संतोषजनक माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / बस्सी मंडी: जौ की बंपर पैदावार से बाजार में रौनक, पहले दिन लगी दमदार बोली, जानें भाव

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे

Manoharpur–Dausa Highway
बस्सी

Bassi: ‘होशियार’ बेटी की मौत के बाद घर में मचा कोहराम, 4 घंटे रेस्क्यू के बाद मिला 25 साल की युवती का शव, 4th ग्रेड भर्ती में हो गया था चयन

Bassi Accident
बस्सी

दर्दनाक हादसा: कचरे में पड़ी केमिकल की बोतल में विस्फोट, बुजुर्ग ने तोड़ा दम

बस्सी

रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी का फिर अवसर, अनुबंध पर बन सकेंगे परिचालक

Retired Staff Reappointment in Rajasthan Roadways
बस्सी

राजस्थान में पंचायत चुनाव में मतपत्रों के रंग तय, भ्रम की गुंजाइश खत्म

Rajasthan Panchayat Election 2026
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.