वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की बड़ी घोषणा, यहां बनेगी सिक्सलेन सड़क, लोगों में खुशी की लहर

जमवारामगढ़ (जयपुर)। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में जवाब देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाए कीं। बजट चर्चा के उत्तर में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जमवारामगढ़ विधानसभा की लाइफलाइन सड़क दिल्ली रोड सड़वा से नाई की थड़ी होते हुए वाया सायपुरा व जमवारामगढ़ होते हुए रामगढ़ बांध तक (एसएच-55) सड़क चौड़ाईकरण व नवीनीकरण कार्य करवाने की घोषणा की।