20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

एक्टर ऋतिक रोशन की बढ़ी मुश्किलें: ‘डर के आगे जीत है’ वाले विज्ञापन पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, थमाया नोटिस

अभिनेता ऋतिक रोशन और शीतल पेय कंपनी को झालावाड़ उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन मामले में नोटिस जारी किया है। परिवाद में दावा है कि माउंटेन ड्यू के विज्ञापन हिम्मत बढ़ाने के दावे करते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Feb 20, 2026

Hrithik Roshan

अभिनेता ऋतिक रोशन (पत्रिका फाइल फोटो)

झालावाड़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झालावाड़ ने शीतल पेय ब्रांड के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के आरोप में पेश परिवाद पर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, शीतल पेय (माउंटेन ड्यू) निर्माता कंपनी पेप्सी और वरुण बेवरेज को नोटिस जारी कर तलब किया है।

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा-35 के तहत यह परिवाद दायर किया है, जिसमें बताया गया कि कंपनी के विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि शीतल पेय पीने से डर दूर हो जाता है और व्यक्ति साहसी कार्य करने में सक्षम हो जाता है।

विज्ञापन की टैगलाइन के आगे जीत है से प्रभावित होकर उन्होंने उत्पाद खरीदा और उसका सेवन किया। उन्हें यह विज्ञापन में किए गए दावे के बिल्कुल विपरीत मिली। एडवोकेट ने तर्क दिया कि यह मामला सीधे तौर पर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और गुमराह करने जैसा है, जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही और विचारणीय पाया। इस पर न्यायालय ने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, शीतल पेय निर्माता कंपनी और वरुण बेवरेज को नोटिस जारी कर तलब किया है।

एडवोकेट का तर्क: न वैज्ञानिक आधार, न कोई असर

एडवोकेट सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन्हें विज्ञापन जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर करोड़ों उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में न तो ऐसी कोई सामग्री है और न ही कोई साइंटिफिक रिपोर्ट, जो यह साबित करे कि इसे पीने से डर खत्म होता है या हिम्मत बढ़ती है। यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी है।

कोर्ट का एक्शन: एक महीने में मांगा जवाब

झालावाड़ उपभोक्ता आयोग ने प्रारंभिक सुनवाई में तथ्यों को सही पाया और परिवाद स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निम्नलिखित पक्षों को नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब मांगा है।

ये भी पढ़ें

गैंगस्टर कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर का खौफनाक राज, ब्यूटी पार्लर का सच जान पुलिस के भी उड़े होश
जयपुर
Madam Zehar Arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / एक्टर ऋतिक रोशन की बढ़ी मुश्किलें: ‘डर के आगे जीत है’ वाले विज्ञापन पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, थमाया नोटिस

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहनाइयों की गूंज के बीच थम गई जिंदगी, शादी के घर में पसरा मातम

झालावाड़

कॉलेज में समय से पहले लगे ताले, छात्रों का फूटा गुस्सा

झालावाड़

Jhalawar: ससुराल वालों ने जंजीरों से बांधकर दामाद की कर दी पिटाई? अवसाद में युवक ने किया सुसाइड, मौत के बाद मच गया बवाल

Rajasthan Police Jhalawar
झालावाड़

Royal Wedding: सरपंच की बेटी की शाही शादी, हेलीकॉप्टर से हुई विदाई, देखने के लिए उमड़ी भीड़

Jhalawar Wedding
झालावाड़

Kota Murder: 100 रुपए के खातिर हत्या? पार्टी के दौरान झालावाड़ के युवक का कोटा में किया मर्डर

Murder
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.