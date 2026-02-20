एक्टर ऋतिक रोशन की बढ़ी मुश्किलें: ‘डर के आगे जीत है’ वाले विज्ञापन पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, थमाया नोटिस

एडवोकेट सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन्हें विज्ञापन जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर करोड़ों उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में न तो ऐसी कोई सामग्री है और न ही कोई साइंटिफिक रिपोर्ट, जो यह साबित करे कि इसे पीने से डर खत्म होता है या हिम्मत बढ़ती है। यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी है।