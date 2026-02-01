जिम्मेदारों ने बंद की आंखे: छलनी हो गया नेशनल हाइवे 52

रेलवे ब्रिज के नीचे गहरे गड्ढे होने से इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन चालकों को रही है जो इस रास्ते से पहली बार निकल रहे हैं, उनकी कार व ट्रक के एक्टल टूट रहे हैं। ऐसे में पीछे सेदूसरा वाहन चालक टक्कर भी मार रहा है। वहीं दुपहिया वाहन चालक गिरकर चौटिल हो रहे हैं। वहीं इससे आगे पुराना टोल नाका स्थल पर कई दिनों से रोड खोद कर खुरदरा कर रखा है, ऐसे में यहां भी हादसे हो रहे हैं। वहीं बगदर गांव में गांव की नालियों का पानी नेशनल हाइवे पर आने से स्कूल के सामने गहरे गड्ढढे हो गए है। ऐसे में इस जगह भी कई बार हादसा होने का भय बना रहता है।ऐसे में गिन्दौर चौराहे से भंवरासा तक पूरा रोड खराब हो चुका है।