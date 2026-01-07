Motivational: राजस्थान का ये जिला बना इनोवेशन का गढ़, 8 युवाओं के स्टार्टअप्स को मिला लाखों रुपए का फंड

राजकीय पीजी कॉलेज में लॉन्चपैड से पंजीकृत सभी स्टार्टअप्स में युवा बिजनेस आइडिया के साथ वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति के लिए सबसे पहले स्टार्टअप आइडिया देखा जाता है। निर्धारित चैकलिस्ट पर खरा उतरने पर स्टार्टअप को वहां जगह मिल जाती है। किसी भी उम्र या सेक्टर से जुड़ा राजस्थान का व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। बेहतर और अलग आइडिया होने पर सरकार फंडिंग कर रही है।