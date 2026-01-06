तेज सर्दी के चलते स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश

झालावाड़ जिले में इन दिनों शीतलहर व कड़ाके की सर्दी का सीतम जारी है। ऐसे में तेज सर्दी के चलते जिले में चर्मरोग के मामले भी तेजी से बढ़ गए है। जिले के मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय झालरापाटन में चर्म रोगों के मरीजों की संख्या सर्दियों में सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 40 फीसदी तक बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार कोहरा, ठंडी व सूखी हवा, गाजर घास का संपर्क और त्वचा की गलत देखभाल इसके प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि सर्दियों में हवा में नमी बहुत कम हो जाती है। यह सूखी हवा धीरे-धीरे त्वचा से नमी खींच लेती है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर पड़ जाती है और खुजली, जलन, रेशे तथा संक्रमण आसानी से हो जाते हैं।