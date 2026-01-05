झालावाड़: प्रेमी के साथ जाना चाहती थी विवाहिता, इनकार पर ट्रेन के आगे कूदी, 4 माह की थी गर्भवती, दर्दनाक मौत

विवाद के दौरान आशा गुस्से में प्लेटफॉर्म से गुजर रही मालगाड़ी से जा टकराई। उसे बचाने के प्रयास में विकास भी मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में आशा के सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद दोनों को घायल अवस्था में भवानीमंडी उप जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने आशा को मृत घोषित कर दिया। वहीं विकास के पैर में फ्रैक्चर सहित अन्य चोटें आने पर उसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।