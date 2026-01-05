झालावाड़: प्रेमी के साथ जाना चाहती थी विवाहिता, इनकार पर ट्रेन के आगे कूदी, 4 माह की थी गर्भवती, दर्दनाक मौत

अस्पताल में घायलों का इलाज करते हुए: फोटो पत्रिका
भवानीमंडी (झालावाड़)। रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर प्रेमी से हुए विवाद के बाद एक विवाहिता ने चलती मालगाड़ी से टकराकर अपनी जान दे दी। उसे बचाने के प्रयास में प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ रेफर किया है।
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी महाराज सिंह के अनुसार पगारिया थाना क्षेत्र के बनी गांव निवासी विवाहिता मंजू बाई उर्फ आशा के पिलानी निवासी विकास से प्रेम संबंध थे। सोमवार को दोनों भवानीमंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर खड़े थे। इसी दौरान आशा विकास के साथ जाने की जिद कर रही थी। बात बढ़ने पर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विवाद के दौरान आशा गुस्से में प्लेटफॉर्म से गुजर रही मालगाड़ी से जा टकराई। उसे बचाने के प्रयास में विकास भी मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में आशा के सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद दोनों को घायल अवस्था में भवानीमंडी उप जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने आशा को मृत घोषित कर दिया। वहीं विकास के पैर में फ्रैक्चर सहित अन्य चोटें आने पर उसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
आरपीएफ के अनुसार मृतका चार माह की गर्भवती थी। मामला आरपीएफ शामगढ़ क्षेत्राधिकार का होने के कारण जांच शुरू कर दी गई है।
