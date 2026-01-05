5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

झालावाड़

झालावाड़: प्रेमी के साथ जाना चाहती थी विवाहिता, इनकार पर ट्रेन के आगे कूदी, 4 माह की थी गर्भवती, दर्दनाक मौत

रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर प्रेमी से हुए विवाद के बाद एक विवाहिता ने चलती मालगाड़ी से टकराकर अपनी जान दे दी।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Jan 05, 2026

अस्पताल में घायलों का इलाज करते हुए: फोटो पत्रिका

भवानीमंडी (झालावाड़)। रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर प्रेमी से हुए विवाद के बाद एक विवाहिता ने चलती मालगाड़ी से टकराकर अपनी जान दे दी। उसे बचाने के प्रयास में प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ रेफर किया है।

साथ जाने की जिद पर हुआ विवाद

आरपीएफ पोस्ट प्रभारी महाराज सिंह के अनुसार पगारिया थाना क्षेत्र के बनी गांव निवासी विवाहिता मंजू बाई उर्फ आशा के पिलानी निवासी विकास से प्रेम संबंध थे। सोमवार को दोनों भवानीमंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर खड़े थे। इसी दौरान आशा विकास के साथ जाने की जिद कर रही थी। बात बढ़ने पर दोनों के बीच विवाद हो गया।

मालगाड़ी की चपेट में आई विवाहिता

विवाद के दौरान आशा गुस्से में प्लेटफॉर्म से गुजर रही मालगाड़ी से जा टकराई। उसे बचाने के प्रयास में विकास भी मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में आशा के सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद दोनों को घायल अवस्था में भवानीमंडी उप जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने आशा को मृत घोषित कर दिया। वहीं विकास के पैर में फ्रैक्चर सहित अन्य चोटें आने पर उसे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

चार माह की गर्भवती थी मृतका

आरपीएफ के अनुसार मृतका चार माह की गर्भवती थी। मामला आरपीएफ शामगढ़ क्षेत्राधिकार का होने के कारण जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह
जालोर
bus-road-accident-in-ahore-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 07:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़: प्रेमी के साथ जाना चाहती थी विवाहिता, इनकार पर ट्रेन के आगे कूदी, 4 माह की थी गर्भवती, दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा निदेशालय ने दी चेतावनी, प्रायोगिक परीक्षा में विद्या​र्थियों से लिया सेवा शुल्क तो होगी सख्त कार्रवाई

झालावाड़

स्पा सेंटर की आड में चौथवसूली, गिरोह का किया पर्दाफाश

झालावाड़

झालावाड़ में अपने-अपने घर में युवक-युवती ने विषाक्त पिया, प्रेम प्रसंग की आशंका

Rajasthan Police
झालावाड़

राजस्थान के सरकारी स्कूल के बच्चों ने कर दिया बड़ा कमाल, खोजा ये नया क्षुद्रग्रह, IASC और नासा ने जारी किया प्रमाणपत्र

NASA
झालावाड़

जिले में जैविक खेती का क्रेज बढ़ा, 6 हजार किसान कर रहे

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.