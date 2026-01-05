5 जनवरी 2026,

सोमवार

जालोर

Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह

Jalore Road Accident: सांचौर से करौली जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। दर्दनाक हादसे में बस में सवार एक बुजुर्ग दंपती की मौके पर ही मौत हो गई।

जालोर

image

Anil Prajapat

Jan 05, 2026

bus-road-accident-in-ahore-1

पलटी बस को क्रेन की मदद से सीधा करते हुए। फोटो: पत्रिका

जालोर। जिले के आहोर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सांचौर से करौली जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार एक बुजुर्ग दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टीआर जाणी की निजी बस रविवार शाम करीब 6 बजे सांचौर से रवाना हुई थी, जो जालोर, आहोर व जयपुर होते हुए करौली जा रही थी। देर रात आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव व गुड़ा बालोतान के बीच बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित नीम के पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 45 सवारियां मौजूद थीं।

दोनों के शव पूरी तरह क्षत-विक्षत

हादसा इतना भयावह था कि सांचौर क्षेत्र के लियादरा गांव निवासी एक बुजुर्ग दंपती बस के नीचे दब गए। दुर्घटना में बुजुर्ग व्यक्ति का पैर कट गया, जबकि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। दोनों के शव पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मंजर को दिल दहला देने वाला बताया।

राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन और ग्रामीणों की तत्परता

घटना की सूचना मिलते ही आहोर थानाधिकारी करण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। आहोर से एंबुलेंस सेवाएं तत्काल मौके पर पहुंचीं, वहीं सूचना मिलते ही जालोर से भी एंबुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना की गई। जालोर से पहुंची एंबुलेंस में पायलट इक़बाल तथा एमटी गौतम गर्ग की तत्परता सराहनीय रही।

ग्रामीणों ने पेश की इंसानियत की मिसाल

पुलिस प्रशासन की सक्रियता के साथ-साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए घायलों को बस से बाहर निकालने में भरपूर सहयोग किया। ग्रामीणों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कई घायलों की जान बचाई जा सकी, जिससे इंसानियत की मिसाल पेश हुई।

3 क्रेन की सहायता से बस को किया सीधा

तीन क्रेनों की सहायता से पलटी हुई बस को सीधा किया गया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से आहोर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार 3 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह

