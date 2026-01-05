Jalore Accident: भीषण सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत, महिला का सिर धड़ से अलग; मंजर देख कांप उठी रूह

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टीआर जाणी की निजी बस रविवार शाम करीब 6 बजे सांचौर से रवाना हुई थी, जो जालोर, आहोर व जयपुर होते हुए करौली जा रही थी। देर रात आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव व गुड़ा बालोतान के बीच बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित नीम के पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 45 सवारियां मौजूद थीं।