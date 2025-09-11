मानसून सीजन 2025 जयपुर के लिए लेकर आया खुशियां, अभी तक हुई झमाझम बारिश, आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान

Monsoon Update : जयपुर में इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश हुई। एक जून से 9 सितंबर तक जयपुर जिले में 905 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर जिले में सामान्य से 87.73 फीसदी अधिक बारिश हुई। जयपुर में एक जून से 30 सितंबर तक सामान्य बारिश 511.93 मिलीमीटर है। एक जून से 9 सितंबर तक की सामान्य बारिश 482 मिलीमीटर है। ऐसे में अभी तक जयपुर में 900 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केन्द्र के अनुसार जयपुर में अब आगामी एक सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 सितंबर के बाद प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी।