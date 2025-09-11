Patrika LogoSwitch to English

मानसून सीजन 2025 जयपुर के लिए लेकर आया खुशियां, अभी तक हुई झमाझम बारिश, आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान

Monsoon Update : जयपुर में मानसून सीजन 2025 में कितनी बारिश हुई। अभी तक के आंकड़े जानकर हो जाएंगे खुश। साथ ही बीते 24 साल के मानसून सीजन में कितनी बारिश हुई ये भी जानें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2025

Monsoon Update : जयपुर में इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश हुई। एक जून से 9 सितंबर तक जयपुर जिले में 905 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर जिले में सामान्य से 87.73 फीसदी अधिक बारिश हुई। जयपुर में एक जून से 30 सितंबर तक सामान्य बारिश 511.93 मिलीमीटर है। एक जून से 9 सितंबर तक की सामान्य बारिश 482 मिलीमीटर है। ऐसे में अभी तक जयपुर में 900 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केन्द्र के अनुसार जयपुर में अब आगामी एक सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 सितंबर के बाद प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी।

मानसून 2025 में प्रदेश में अभी तक कुल 693.1 मिली मीटर बारिश दर्ज

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के आंकड़ों के अनुसार इस कमाल हो गया। मानसून ने इस बार राजस्थान का मन और तन दोनों तरबतर कर दिया। मानसून 2025 में प्रदेश में अभी तक कुल 693.1 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है। बीते साल अब तक 624.28 मिमी बारिश हुई थी।

राजस्थान के सिर्फ 1 जिले में सामान्य बारिश दर्ज

मानसून सीजन 2025 में राजस्थान में 23 जिलों में सामान्य से अत्यधिक, 17 जिलों में सामान्य से अधिक तथा 1 जिले में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में इस सीजन में सबसे अधिक बारिश सिरोही जिले में हुई। सिरोही में इस सीजन में कुल 2163 एमएम बारिश दर्ज की गई। अब तक के मानसून सीजन में एक ही दिन में सर्वाधिक बारिश बूंदी के नैनवा में 502 एमएम दर्ज की गई।

मानसून 2025 - सामान्य से अत्यधिक वर्षा वाले राजस्थान के जिले

अजमेर
बालोतरा
बारां
ब्यावर
बूंदी
चूरू
दौसा
धौलपुर
डीडवाना-कुचामन
गंगानगर
हनुमानगढ़
जयपुर
जालौर
झुंझुनूं
जोधपुर
करौली
कोटा
नागौर
पाली
फलौदी
सवाई माधोपुर
सीकर
टोंक

मानसून 2025 - इन जिलों में हुई सामान्य से अधिक वर्षा

अलवर
जैसलमेर
बांसवाड़ा
बाड़मेर
भरतपुर
भीलवाड़ा
बीकानेर
चित्तौड़गढ़
डीग
डूंगरपुर
झालावाड़
खेरथल-तिजारा
कोटपूतली-बहरोड़
प्रतापगढ़
राजसमंद
सलूम्बर
उदयपुर

जयपुर में 25 साल का बारिश रिकार्ड देखिए

साल - बारिश (MM में)
2000- 243.5
2001 - 292.9
2002 - 139.2
2003- 386.3
2004 - 428
2005- 279
2006 - 240
2007- 245
2008- 389
2009- 195
2010 - 303
2011- 318
2012- 393
2013 - 576.1
2014- 337
2015 - 302.2
2016 - 377
2017- 252.5
2018- 275.5
2019 - 420.5
2020- 705
2021- 342
2022- 543
2023- 558 साल
2024- 1040 से अधिक।

11 Sept 2025 12:16 pm

