उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?

Rajasthan : आखिरकार अपने इस्तीफे के लगभग 50 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उत्तराधिकारी व नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति का पद उनके विशाल अनुभव के साथ और अधिक गौरव प्राप्त करेगा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को पद छोड़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक बयान आया है।