जयपुर के लिए बड़ा खतरा, बढ़ रहा वायु प्रदूषण, 344 करोड़ खर्च कर देश में 33वें नंबर पर रहा गुलाबी नगर

जयपुर शहर में सर्दी व गर्मी में पीएम-10 माइक्रोन आकार के धूल के कणों का स्तर 450 को पार चला जाता है। जयपुर की हवा में प्रदूषक तत्वों (पीएम-10) का स्तर 140 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से अधिक है। जबकि मंडल के वैज्ञानिकों के अनुसार पीएम 10 के कणों का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। शहर में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) यानी वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र भी पर्याप्त नहीं हैं। इससे पूरे शहर की वायु गुणवत्ता की जांच नहीं हो पा रही।