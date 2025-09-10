Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

अलवर ने देश में रोशन किया राजस्थान का नाम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मिला तीसरा स्थान, भूपेंद्र यादव ने कहा- सुखद परिणाम

Rajasthan : केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे पहले 3 से 10 लाख की आबादी वाले 130 शहरों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अलवर 54वें स्थान पर था। 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान के शहरों की स्थिति बेहद खराब है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 10, 2025

Alwar brought glory to Rajasthan Mission Life Clean Air Survey-2025 got third place
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान के शहरों की स्थिति बेहद खराब मिली है। जयपुर 33वें, जोधपुर 42वें और कोटा 44वें स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख की आबादी तक के 42 शहरों में अलवर ने लाज बचाई है। अलवर तीसरे और उदयपुर 17वें स्थान पर रहा। वहीं, 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है। मालूम रहे, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी राजस्थान के शहरों की स्थिति नाजुक ही थी।

54वें स्थान से अलवर ने तीसरा स्थान किया हासिल

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो राष्ट्रीय रैंकिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे पहले 3 से 10 लाख की आबादी वाले 130 शहरों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अलवर 54वें स्थान पर था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : चर्चा में एक बार फिर आया नीला ड्रम…लोगों ने बचाई सांड की जान
सीकर
Rajasthan Blue drum is once again in news people saved bull life

अलवर शहर को देशभर में तीसरा स्थान मिलने पर जताई खुशी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित समारोह में जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला व नगर निगम आयुक्त जीतेंद्र सिंह नरूका को 25 लाख का नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवनशैली अपनाकर प्रकृति का संरक्षण करना है। केन्द्रीय मंत्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में अलवर शहर को देशभर में तीसरा स्थान मिलने पर खुशी जताई और कहा कि यह एक वर्ष के दौरान किए गए समन्वित प्रयासों का सुखद परिणाम है।

11 शहरों की उपलब्धियों को सराहा

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 2020 में शुरू हुए एनसीएपी ने वायु गुणवत्ता सुधार में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। समारोह में 130 एनसीएपी शहरों में से 11 शहरों की उपलब्धियों को सराहा गया।

3 श्रेणी में देश के शहर

10 लाख से ज्यादा जनसंख्या 48
03 से 10 लाख जनसंख्या 42
03 लाख से कम जनसंख्या 40

श्रेणी-2 (3-10 लाख जनसंख्या) : अमरावती, झांसी, मुरादाबाद और अलवर को सम्मानित किया गया। श्रेणी-3 (3 लाख से कम जनसंख्या): देवास, परवाणू और अंगुल को पुरस्कार मिला।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 30,000 रुपए का अनुदान चाहिए तो 10 सितंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
जयपुर
Rajasthan Farmers Relief News if you want a grant of Rs 30,000 then apply offline by 10 September

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अलवर ने देश में रोशन किया राजस्थान का नाम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मिला तीसरा स्थान, भूपेंद्र यादव ने कहा- सुखद परिणाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.