अलवर ने देश में रोशन किया राजस्थान का नाम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मिला तीसरा स्थान, भूपेंद्र यादव ने कहा- सुखद परिणाम

Rajasthan : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान के शहरों की स्थिति बेहद खराब मिली है। जयपुर 33वें, जोधपुर 42वें और कोटा 44वें स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख की आबादी तक के 42 शहरों में अलवर ने लाज बचाई है। अलवर तीसरे और उदयपुर 17वें स्थान पर रहा। वहीं, 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है। मालूम रहे, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी राजस्थान के शहरों की स्थिति नाजुक ही थी।