बालोतरा: अनियंत्रित होकर एसयूवी पलटी, 18 वर्षीय युवती की मौत, माताजी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, परिवार के नौ सदस्य बालोतरा जिले के खेड़ स्थित माताजी के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। सिवाना थाना क्षेत्र के मवड़ी गांव के पास उनकी एसयूवी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए बालोतरा के राजकीय जिला नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया।