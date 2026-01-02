2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बाड़मेर

बालोतरा: अनियंत्रित होकर एसयूवी पलटी, 18 वर्षीय युवती की मौत, माताजी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार

बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Jan 02, 2026

फोटो पत्रिका

बालोतरा। जिले के सिवाना थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मवड़ी गांव के पास हाईवे पर एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में घायल सभी लोग जालोर जिले के केसवना गांव के निवासी हैं।

जानकारी के अनुसार, परिवार के नौ सदस्य बालोतरा जिले के खेड़ स्थित माताजी के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। सिवाना थाना क्षेत्र के मवड़ी गांव के पास उनकी एसयूवी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए बालोतरा के राजकीय जिला नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया।

18 वर्षीय नीतू की मौत

जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने इलाज के दौरान नीतू (18) पुत्री सूरज कुमार दर्जी निवासी केसवना को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों में तरुण (10) पुत्र सूरज कुमार, हितेश कुमार (17) पुत्र सूरज कुमार दर्जी, कमला देवी (50) पत्नी कांतिलाल, पुरुषोत्तम (27) पुत्र रामेश्वर लाल वैष्णव तथा ममता (21) पुत्री कांतिलाल दर्जी शामिल हैं।

सभी घायलों का राजकीय नाहटा अस्पताल में उपचार जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सिवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

02 Jan 2026 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा: अनियंत्रित होकर एसयूवी पलटी, 18 वर्षीय युवती की मौत, माताजी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार

