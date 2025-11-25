Rajasthan Politics: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, OBC आरक्षण पर दो-टूक, बताया कब होगा इलेक्शन

मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर में ही निकाय और पंचायत चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन दो अहम प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी से जुड़े नए आंकड़े जुटाने हैं। वहीं राज्य निर्वाचन विभाग को मतदाता सूची का अंतिम संशोधन पूरा करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन दोनों औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही चुनाव संभव होंगे और सरकार चाहती है कि निकाय और पंचायत दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएं।