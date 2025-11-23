जोधपुर: मकान की दो मंजिला दीवार भरभराकर गिरी, मचा हड़कंप, देखें वीडियो

पुलिस के अनुसार हैण्डलूम के पीछे जनता मार्केट के पास दुकानें बनाने के लिए कुछ महीने पहले पुरानी दुकानें तोड़ी गई थी। इस जगह निर्माण कार्य शुरू करने रविवार को मालिक, श्रमिक व कुछ लोग पहुंचे। इस दौरान गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी मोहम्मद साबिर के चार मंजिला मकान के पिछले हिस्से की दीवार कमजोर होने लगी और फिर अचानक भरभराकर गिर गई।