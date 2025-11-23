जोधपुर: मकान की दो मंजिला दीवार भरभराकर गिरी, मचा हड़कंप, देखें वीडियो

फोटो पत्रिका
जोधपुर। नई सड़क पर गली में निर्माणाधीन दुकानों के पास चार मंजिला मकान की प्रथम दो मंजिल की दीवार रविवार को भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान मालिक के बेटे व बेटी की पांच दिन बाद होने वाले निकाह के आभूषण और रुपए मलबे में दब गए।
पुलिस के अनुसार हैण्डलूम के पीछे जनता मार्केट के पास दुकानें बनाने के लिए कुछ महीने पहले पुरानी दुकानें तोड़ी गई थी। इस जगह निर्माण कार्य शुरू करने रविवार को मालिक, श्रमिक व कुछ लोग पहुंचे। इस दौरान गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी मोहम्मद साबिर के चार मंजिला मकान के पिछले हिस्से की दीवार कमजोर होने लगी और फिर अचानक भरभराकर गिर गई।
वहां मौजूद लोग पहले ही दूर हट गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मलबा गिरने की आवाज से वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा। पुलिस व नागरिक सुरक्षा दस्ते के जवान मौके पर पहुंचे। ऐहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन व आमजन की आवाजाही बंद की गई।
