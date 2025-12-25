Sirohi Murder: पहले साथ में पी शराब, फिर ‘गाली’ देने से भड़का दोस्त, लाठी के एक वार से की हत्या, गिरफ्तार

डीएसपी ने बताया कि आरोपी व मृतक दोनों दोस्त थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान सुरेश ने गाली-गलौज करते हुए लक्की को जान से मारने की धमकी दी। इससे आक्रोशित होकर लक्की ने पास ही रखी लाठी से सुरेश के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और सिर फटने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।