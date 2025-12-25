Sirohi Murder: पहले साथ में पी शराब, फिर ‘गाली’ देने से भड़का दोस्त, लाठी के एक वार से की हत्या, गिरफ्तार

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
शिवगंज/पोसालिया। सिरोही जिले के पोसालिया कस्बे में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक दोनों आपस में दोस्त थे। रात में शराब पीने के बाद हुई कहासुनी के दौरान सुरेश के गाली देने पर लक्की ने लाठी से एक ही वार से उसे मौत के घाट उतार दिया।
इधर, घटना के बाद परिजनों के मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार करने पर पुलिस व प्रशासन ने राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 के तहत कार्रवाई करते हुए परिजनों को नोटिस थमाया। इसके बाद करीब 36 घंटे पश्चात परिजन बिना किसी शर्त के पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार के लिए सहमत हुए।
पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि पोसालिया के आजाद चौक पर दो दोस्तों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद लक्की हरिजन पुत्र रंजीत हरिजन निवासी पोसालिया ने अपने ही दोस्त सुरेश बावरी पुत्र ठाकरी राम बावरी की लाठी से वार कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
डीएसपी ने बताया कि आरोपी व मृतक दोनों दोस्त थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान सुरेश ने गाली-गलौज करते हुए लक्की को जान से मारने की धमकी दी। इससे आक्रोशित होकर लक्की ने पास ही रखी लाठी से सुरेश के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और सिर फटने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना के बाद मृतक के परिजनों एवं समाज के लोगों ने 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसको लेकर पोसालिया अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। पुलिस व प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश के बावजूद परिजन शव उठाने को तैयार नहीं हुए।
पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से उपखंड अधिकारी शिवगंज नीरज मिश्र को अवगत कराया। इसके बाद राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 के तहत एसडीएम ने मृतक के भाई को नोटिस जारी कर अंतिम संस्कार के निर्देश दिए।
साथ ही पुलिस को वीडियोग्राफी कराने एवं निर्धारित समय तक शव नहीं उठाने की स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए गए। नोटिस जारी होने के बाद परिजन बिना किसी शर्त के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।
यह वीडियो भी देखें
सिरोही जिले में यह दूसरा मामला है, जिसमें राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले पालड़ी थाना क्षेत्र के मोरली गांव में हुई मौत के मामले में भी उपखंड अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग