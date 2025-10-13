Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: SMS अस्पताल घूसकांड में नया खुलासा, रिश्वतखोर डॉक्टर के बैंक लॉकर से निकला ‘खजाना’

एसीबी ने एक दिन पहले ही एसएमएस अस्पताल में डॉ. अग्रवाल की अलमारी से दस्तावेज जब्त किए थे, जिनकी जांच की जा रही है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

SMS Hospital bribery case

एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल। फाइल फोटो पत्रिका

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल के बैंक लॉकर की जांच की। सोमवार को खोले गए लॉकर में 850 ग्राम सोने के जेवर मिले।

एसीबी को आशंका है कि डॉ. अग्रवाल के और भी बैंक लॉकर हो सकते हैं। घर की तलाशी के दौरान एक लॉकर की जानकारी मिली थी, अब एसीबी विभिन्न बैंकों से यह जानकारी मांगेगी कि डॉ. मनीष अग्रवाल या उनके परिजन के नाम से अन्य लॉकर हैं या नहीं।

दस्तावेजों की जांच जारी

एसीबी ने एक दिन पहले ही एसएमएस अस्पताल में डॉ. अग्रवाल की अलमारी से दस्तावेज जब्त किए थे, जिनकी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने ब्रेन कॉइल सप्लाई से संबंधित एक फर्म के 12.50 लाख रुपए के बिलों के भुगतान के बदले एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉ. मनीष अग्रवाल को रंगे हाथ पकड़ा था।

यह वीडियो भी देखें

जमीनों के दस्तावेज भी मिले

रिश्वत की राशि छिपाने में सहयोग करने के आरोप में उनके घर काम करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले चार जमीनों के दस्तावेज मिले जिनमें रिद्धि-सिद्धि स्थित एक फ्लैट भी शामिल है। डॉक्टर ने बताया था कि उस फ्लैट में किराएदार रहता है। एसीबी ने फ्लैट को निगरानी में लेकर तलाशी की तैयारी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

SMS Hospital : न्यूरो सर्जरी घूसकांड में नया खुलासा, विभाग के पास 1 अक्टूबर से थी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ शिकायत
जयपुर
SMS Hospital Neurosurgery Bribery Scandal New Revelation Department has had complaint against Dr. Manish Agarwal since 1 October

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: SMS अस्पताल घूसकांड में नया खुलासा, रिश्वतखोर डॉक्टर के बैंक लॉकर से निकला ‘खजाना’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

CM Bhajanlal
जयपुर

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : इमारतों को लाक्षागृह बनने से बचाना होगा

ओपिनियन

जयपुर में अनोखा मामला: युवक के पेट से निकली घड़ी, नट-बोल्ट, SMS अस्पताल में 3 घंटे तक चली सर्जरी

SMS Hospital Stomach Surgery
जयपुर

अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई

Pramod Jain Bhaya
जयपुर

डिस्कॉम्स का नया फॉर्मूला : अब 150 यूनिट खपत वाले 77 लाख उपभोक्ताओं को पहले सोलर पैनल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.