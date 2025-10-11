SMS Hospital : न्यूरो सर्जरी घूसकांड में नया खुलासा, विभाग के पास 1 अक्टूबर से थी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ शिकायत

SMS Hospital Neurosurgery Bribery Scandal : सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास 1 अक्टूबर को ही पहुंच चुकी थी। यहां से यह डिस्पेच होकर 3 अक्टूबर को सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास पहुंची। शिकायत मिलने के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इसमें अतिरिक्त प्राचार्य डॉ.दीपक माथुर, डॉ.राकेश जैन और वित्तीय सलाहकार ज्योति भारद्वाज शामिल थे।