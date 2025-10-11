SMS Hospital : न्यूरो सर्जरी घूसकांड में नया खुलासा, विभाग के पास 1 अक्टूबर से थी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ शिकायत

एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल। फाइल फोटो पत्रिका
SMS Hospital Neurosurgery Bribery Scandal : सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास 1 अक्टूबर को ही पहुंच चुकी थी। यहां से यह डिस्पेच होकर 3 अक्टूबर को सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास पहुंची। शिकायत मिलने के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इसमें अतिरिक्त प्राचार्य डॉ.दीपक माथुर, डॉ.राकेश जैन और वित्तीय सलाहकार ज्योति भारद्वाज शामिल थे।
हैरत की बात यह है कि इस कमेटी ने भी अभी तक अपनी कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक विभाग में सप्लाई करने वाले राजगोविंद मेडिकल स्टोर ने अपनी शिकायत में न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष के तौर पर डॉ. मनीष अग्रवाल पर खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.दीपक माहेश्वरी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच कमेटी बना दी गई थी। इसके बाद ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के कारण जांच में थोड़ी देरी हुई। उन्होंने कहा कि मामला अब एसीबी के पास है, जिसमें पूरी जांच हो रही है।
