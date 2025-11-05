यह कैसा सड़क सुरक्षा विभाग? सिर्फ मौतों के आंकड़े गिन रहा सिस्टम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फेल रोड सेफ्टी सेल



-दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकाल योजना की क्रियान्विति

-सुरक्षा के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय

-सड़क दुर्घटना के संबंध में मोटर वहन नियम की धारा-135 के तहत करना

-दुर्घटना के कारणों की समीक्षा, निराकरण, संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय

-उपखंड स्तर ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियां बनाना और कार्य कराना

-यातायात नियमों के प्रति जागरुकता और शिक्षा प्रदान करना

-स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन

-लाइसेंस देने के लिए ड्राईविंग ट्रेक, जगतपुरा ट्रेक पर सड़क सुरक्षा शोध संस्थान की स्थापना

-भारी वाहन चालकों को रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने के सेवी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा

-यातायात प्रबंधन समितियों की मीटिंग की क्रियान्विति करना

-उड़नदस्तों की ओर से दुर्घटना के उत्तरदायी अन्य कारणों की जांच करना

-दुर्घटना रोकने से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार, मीटिंग और अभियान आदि।