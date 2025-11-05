Patrika LogoSwitch to English

यात्रियों को बड़ी राहत: राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म, ऑपरेटर्स बोले- सुरक्षा नियमों का करेंगे पालन

राजस्थान में निजी स्लीपर बस ऑपरेटर्स की हड़ताल चौथे दिन खत्म हो गई। परिवहन विभाग से बातचीत के बाद यूनियन ने बिना शर्त हड़ताल वापस ली। 30 अक्टूबर से जारी हड़ताल से यात्रियों को राहत मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 05, 2025

Rajasthan Sleeper bus strike

स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल मंगलवार को चौथे दिन समाप्त हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद मंगलवार रात बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।


बता दें कि वार्ता में सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों का संचालन करने को लेकर बस ऑपरेटर्स से सहमति बनी। इससे पहले सोमवार को परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी।


बैठक में बस ऑपरेटर्स को साफ कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है।


उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के हड़ताल वापस ले रहे हैं। बसों का संचालन सुरक्षा के सभी मानदंडों के साथ करेंगे। इधर, जबरन कार्रवाई नहीं करने के आश्वासन के बाद देर रात बसों का संचालन शुरू हो गया।


30 अक्टूबर से कर रहे थे हड़ताल


एसोसिएशन ने हड़ताल के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। जैसलमेर बस हादसे के बाद सरकार की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 30 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी, जिससे पिछले छह दिनों से यात्री बुरी तरह परेशान हो रहे थे। समझौते के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी।

Published on:

05 Nov 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / यात्रियों को बड़ी राहत: राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म, ऑपरेटर्स बोले- सुरक्षा नियमों का करेंगे पालन

