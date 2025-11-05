यात्रियों को बड़ी राहत: राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म, ऑपरेटर्स बोले- सुरक्षा नियमों का करेंगे पालन

स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल मंगलवार को चौथे दिन समाप्त हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद मंगलवार रात बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।
बता दें कि वार्ता में सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों का संचालन करने को लेकर बस ऑपरेटर्स से सहमति बनी। इससे पहले सोमवार को परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी।
बैठक में बस ऑपरेटर्स को साफ कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है।
उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के हड़ताल वापस ले रहे हैं। बसों का संचालन सुरक्षा के सभी मानदंडों के साथ करेंगे। इधर, जबरन कार्रवाई नहीं करने के आश्वासन के बाद देर रात बसों का संचालन शुरू हो गया।
एसोसिएशन ने हड़ताल के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। जैसलमेर बस हादसे के बाद सरकार की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 30 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी, जिससे पिछले छह दिनों से यात्री बुरी तरह परेशान हो रहे थे। समझौते के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी।
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
