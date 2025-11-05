यात्रियों को बड़ी राहत: राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म, ऑपरेटर्स बोले- सुरक्षा नियमों का करेंगे पालन



एसोसिएशन ने हड़ताल के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। जैसलमेर बस हादसे के बाद सरकार की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 30 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी, जिससे पिछले छह दिनों से यात्री बुरी तरह परेशान हो रहे थे। समझौते के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी।