Patrika property expo Propex: जयपुर में घर और निवेश के लिए खुलेंगे द्वार, प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का आज से आगाज

जगतपुरा और शिवदासपुरा आज जयपुर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हैं। यहां सुनियोजित आवासीय कॉलोनियां, चौड़ी और बेहतर सड़कें, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, बड़े अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं लोगों को खींचती हैं।

-एयरपोर्ट, टोंक रोड और आगरा रोड से मजबूत कनेक्टिविटी के साथ-साथ जयपुर मेट्रो की फ्यूचर प्लानिंग में भी ये इलाका शामिल है।