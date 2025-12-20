Patrika property expo Propex: जयपुर में घर और निवेश के लिए खुलेंगे द्वार, प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का आज से आगाज

राजस्थान पत्रिका का दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स आयोजन
Patrika property expo Propex: जयपुर। राजस्थान पत्रिका के दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का आज से आगाज होगा। एनआरआइ सर्कल स्थित रजवाड़ा पैलेस में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक लोग अपनी पसंद के घर और निवेश के विकल्प तलाश सकेंगे। जगतपुरा और शिवदासपुरा के प्रोजेक्ट की जानकारी यहां विजिटर्स को मिलेगी।
जयपुर कलक्टर जितेंद्र सोनी आज दोपहर प्रोपेक्स का शुभारंभ करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में यहां प्रॉपर्टी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।
जगतपुरा और शिवदासपुरा आज जयपुर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हैं। यहां सुनियोजित आवासीय कॉलोनियां, चौड़ी और बेहतर सड़कें, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, बड़े अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं लोगों को खींचती हैं।
-एयरपोर्ट, टोंक रोड और आगरा रोड से मजबूत कनेक्टिविटी के साथ-साथ जयपुर मेट्रो की फ्यूचर प्लानिंग में भी ये इलाका शामिल है।
प्रोपेक्स खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। जयपुर के उभरते रियल एस्टेट कॉरिडोर को समझना चाहते हैं। एक्सपो में विभिन्न बिल्डर्स और डवलपर्स की परियोजनाएं एक ही छत के नीचे देखने और तुलना करने का अवसर मिलेगा।
जगतपुरा का रियल एस्टेट विकास केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसी कारण यह इलाका खरीदारों का भरोसा लगातार जीत रहा है।
अंकुर सिंघल, डायरेक्टर, गोल्डन ग्लोब
आज का खरीदार केवल एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा और स्थिरता में निवेश करना चाहता है। जगतपुरा इस सोच पर पूरी तरह खरा उतरता है और बेहतर लाइफस्टाइल का भरोसा देता है।
उज्जवल पूनिया, डायरेक्टर, आधार प्राइम रियल होम्स
पिछले कुछ वर्षों में जगतपुरा ने जिस तेजी से विकास किया है, उसने इसे निवेशकों और होम बायर्स दोनों की पहली पसंद बना दिया है। यह लोकेशन लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिहाज से बेहद भरोसेमंद साबित हो रही है।
मोहन प्रकाश त्यागी, डायरेक्टर, एमजी रियल इंफ्रा
इस क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास और मजबूत कनेक्टिविटी साफ दिखाई देती है। यहां निवेश करने वालों और खरीदारों को सुरक्षित भविष्य और बेहतर रिटर्न की पूरी संभावना मिलती है।
ललित मेघनानी, डायरेक्टर, कियारा होम्स
निवेशकों और होम बायर्स के लिए जगतपुरा एक स्थापित और सुरक्षत विकल्प है। शिवदासपुरा उन खरीदारों के लिए आकर्षक है जो उभरते क्षेत्रों में शुरुआती निवेश के अवसर तलाश रहे हैं।
सौरभ सक्सेना, प्रेसिडेंट, आरएचबीए
