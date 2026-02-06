राजस्थान में 14, 15 फरवरी को फिर सर्दी का पलटवार, बीती रात ​3 जिले माउंट आबू से ज्यादा ठंडे

पत्रिका फाइल फोटो
Weather Update: राजस्थान में फरवरी महीने के पहले पखवाड़े में गर्मी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हालांकि बीती रात प्रदेश के 3 जिले माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडे रहे और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड हुआ। जबकि पश्चिमी इलाकों में दिन में पारा 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर पूर्वी हवा चलने से फिलहाल प्रदेश में रात के तापमान में अगले दो तीन दिन उतार चढ़ाव बना रहेगा और मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं 14, 15 फरवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका है। जिसके चलते मैदानी इलाकों में सर्दी का पलटवार होने और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।
बीते 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो प्रदेशभर में सर्वाधिक रहा है। वहीं कुछ अन्य जिलों में भी दिन के तापमान में हो रही बढ़ोतरी से पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है।
दिन में पश्चिमी शुष्क हवा चलने और सापेक्षित आर्द्रता कम रहने से अब दिन के मौसम में गर्मी की तल्खी महसूस होने लगी है। माना जा रहा है कि दो तीन दिन में प्रदेश के कई जिलों में सतही गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक दर्ज होने वाला है।
दिन में फाल्गुनी हवा चलने पर मौसम शुष्क हो रहा है तो सुबह शाम में विंड पैटर्न में बदलाव होने और उत्तर पूर्वी होने से फिलहाल सुबह शाम के वक्त अब भी ठंडक बरकरार है। हालांकि गलनभरी सर्दी का जोर अब कम होने लगा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दो तीन दिन न्यूनतम तापमान भी सामान्य या उससे अधिक रहने पर रात में भी सर्दी का असर कम होने की उम्मीद है।
राजधानी जयपुर में बीते 10 साल के मौसम के आंकड़ों के आकलन के अनुसार फरवरी माह में भी शहर के अधिकतम तापमान में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हो चुका है। शहर में फरवरी माह में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री और रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। लेकिन बीते 24 घंटे में जयपुर में दिन का 25.1 और रात का तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो औसत तापमान से कम रहने पर सर्द मौसम का अहसास बना हुआ है।
जयपुर में बीते 10 साल में फरवरी माह में तापमान
|वर्ष
|अधिकतम तापमान (°C)
|तिथि
|न्यूनतम तापमान (°C)
|तिथि
|वर्षा (मिमी)
|तिथि
|कुल वर्षा
|2025
|31.4
|15.02.2025
|10.2
|07.02.2025
|01.6
|18.02.2025
|01.8
|2024
|32.0
|19.02.2024
|08.7
|09.02.2024
|22.4
|05.02.2024
|22.4
|2023
|34.2
|20.02.2023
|07.9
|01.02.2023
|00.0
|—
|00.0
|2022
|31.4
|22.02.2022
|09.1
|05.02.2022
|00.0
|—
|00.0
|2021
|34.2
|26.02.2021
|08.9
|01.02.2021
|00.0
|—
|00.0
|2020
|31.1
|27.02.2020
|07.8
|09.02.2020
|00.0
|—
|00.0
|2019
|31.5
|21.02.2019
|07.7
|03.02.2019
|1.0
|20.02.2019
|01.2
|2018
|33.8
|22.02.2018
|10.3
|09.02.2018
|00.0
|—
|00.0
|2017
|33.7
|19.02.2017
|08.0
|07.02.2017
|00.0
|—
|00.0
|2016
|32.9
|29.02.2016
|06.4
|04.02.2016
|3.9
|18.02.2016
|04.4
|सर्वकालिक रिकॉर्ड
|36.7
|28.02.1953
|-2.2
|01.02.1905
|57.2
|20.02.1954
|—
मौसम विभाग के अनुसार बीती रात मैदानी इलाकों में नागौर 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहा। दौसा 4.7, करौली 4.4, फतेपुर 3.8, अलवर 5.8, सीकर 4.5, वनस्थली 6.3, झुंझुनूं 7.4, चूरू 7.3,और पाली में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
जबकि प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंटआबू में 9.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश में आगामी दो सप्ताह मौसम शुष्क रहने और दिन व रात के तापमान में आंशिक उतार चढ़ाव होने की संभावना है।
