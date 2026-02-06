राजस्थान में 14, 15 फरवरी को फिर सर्दी का पलटवार, बीती रात ​3 जिले माउंट आबू से ज्यादा ठंडे

राजधानी जयपुर में बीते 10 साल के मौसम के आंकड़ों के आकलन के अनुसार फरवरी माह में भी शहर के अधिकतम तापमान में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हो चुका है। शहर में फरवरी माह में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री और रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। लेकिन बीते 24 घंटे में जयपुर में दिन का 25.1 और रात का तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो औसत तापमान से कम रहने पर सर्द मौसम का अहसास बना हुआ है।