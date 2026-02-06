6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Good News: होली पर कंफर्म सीट का तोहफा; उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा 71 होली स्पेशल ट्र्रेनें

Holi special trains: आगामी होली पर्व पर ट्रेनों में संभावित रेलयात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 71 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि देशभर में रेल मंत्रालय होली पर्व पर करीब 1500 ट्रेनों का परिचालन करेगा।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 06, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

Holi special trains: आगामी होली पर्व पर ट्रेनों में संभावित रेलयात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 71 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि देशभर में रेल मंत्रालय होली पर्व पर करीब 1500 ट्रेनों का परिचालन करेगा। पिछले साल होली पर रेलवे ने 1144 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जिसमें इस बार बढ़ोतरी होना तय है।

उत्तर पश्चिम रेलवे में चलेंगी 71 होली स्पेशल ट्रेनें

मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन देशभर में जहां 1500 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने वाला है। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 71 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। होली पर्व पर ट्रेनों में यात्री दबाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

किस जोन में कितनी ट्रेनों का संचालन

रेल की सूचना के अनुसार मध्य रेलवे (CR) 209 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा, जबकि पश्चिमी रेलवे (WR ) ने पश्चिमी मार्गों पर भारी यात्री यातायात को देखते हुए 231 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है।

ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) सबसे अधिक 285 विशेष ट्रेनें चलाएगी, इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) 160 ट्रेनें चलाएगी। नॉर्दर्न रेलवे (NR) होली के अवसर पर 108 विशेष ट्रेनें चलाएगी।

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ने 71 ट्रेनों की योजना बनाई है। कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) 66 विशेष ट्रेनें चलाएगी, और उत्तर पूर्वी रेलवे (NER) और पूर्वी तट रेलवे (ECOR) दोनों 62-62 ट्रेनें चलाएंगे।
दक्षिण पश्चिमी रेलवे (SWR) 47 ट्रेनें चलाएगी, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है। दक्षिणी रेलवे (एसआर) होली के लिए 39 विशेष ट्रेनें चलाएगी, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) 15 सेवाएं चलाएगी।

इसके अतिरिक्त, कोंकण रेलवे (KR) 9 विशेष ट्रेनें चलाएगी, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए 2 ट्रेनें चलाएगी।

