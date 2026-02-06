Good News: होली पर कंफर्म सीट का तोहफा; उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा 71 होली स्पेशल ट्र्रेनें

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ने 71 ट्रेनों की योजना बनाई है। कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) 66 विशेष ट्रेनें चलाएगी, और उत्तर पूर्वी रेलवे (NER) और पूर्वी तट रेलवे (ECOR) दोनों 62-62 ट्रेनें चलाएंगे।

दक्षिण पश्चिमी रेलवे (SWR) 47 ट्रेनें चलाएगी, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है। दक्षिणी रेलवे (एसआर) होली के लिए 39 विशेष ट्रेनें चलाएगी, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) 15 सेवाएं चलाएगी।