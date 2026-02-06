Bharat GenAI: 22 भारतीय भाषाओं में AI क्रांति: अब आपका लैम AI पूरा करेगा, आसान हो जाएगा काम

Indian Languages AI: जयपुर. आप हिंदी में बोलते हैं, मराठी में टाइप करते हैं, तमिल में सवाल पूछते हैं या बंगाली में जवाब चाहते हैं… और AI आपको उसी भाषा में सबसे सटीक, सबसे तेज़ और सबसे समझदारी वाला जवाब दे देता है। यह अब सिर्फ़ कल्पना नहीं रह गया है। सरकार का लक्ष्य है कि एआई हर नागरिक तक पहुंचे वो भी बिना भाषा की बाधा के। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया है भारत 'भारत जेनएआई' (Bharat GenAI) के तहत इस महीने (फरवरी 2026) के अंत तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट-बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पूरा कर लेगा। सब कुछ अब आपकी अपनी भाषा में, बिना किसी अनुवाद की झंझट के मिलेगा। भारत जेनएआई का यह कदम लाखों-करोड़ों लोगों के लिए AI को "एलिट क्लब" से निकालकर "हर घर की चीज" बनाने जा रहा है। अब AI सिर्फ़ पढ़े-लिखे शहरवालों का नहीं – हर भारतीय का होगा।