6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Forecast: राजस्थान में ठंड रहेगी या बढ़ेगी ? अगले सात दिनों के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी अपडेट

western disturbance: प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क, अगले सप्ताह बारिश के आसार नहीं। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर, तापमान में बड़े बदलाव की संभावना कम।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 06, 2026

rajasthan weather news

Photo- Patrika

Rajasthan weather: जयपुर। प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) वर्तमान में उत्तर अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जिसका प्रभाव फिलहाल राजस्थान पर सीमित रहने की संभावना है। मध्य क्षोभमंडल में पश्चिमी पवनों के साथ बना इसका ट्रफ उत्तर दिशा में स्थित है, जिससे प्रदेश में किसी बड़े मौसमी बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

वहीं पूर्वोत्तर भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम लगभग 130 नॉट्स की रफ्तार से सक्रिय है, लेकिन इसका सीधा असर राज्य के मौसम पर नहीं पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 8 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिसका हल्का प्रभाव उत्तरी राजस्थान में बादलों की आवाजाही के रूप में दिखाई दे सकता है।

अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन में मौसम सामान्य रहेगा। किसानों और आमजन के लिए यह अवधि अनुकूल मानी जा रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी वर्षा या तेज हवा की चेतावनी जारी नहीं की है।

ये भी पढ़ें

Interest Free Loan: बिना ब्याज 10 लाख तक ऋण का मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 04:07 pm

Published on:

06 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Forecast: राजस्थान में ठंड रहेगी या बढ़ेगी ? अगले सात दिनों के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का नंबर जारी, देखें टॉप 50 नाम

RPSC
शिक्षा

नगर निकाय-पंचायत चुनावों में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप, पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत दीजिए अपनी राय

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज
जयपुर

Stone Mart: स्टोनमार्ट में चमकी राजस्थान की खनिज ताकत, देश-विदेश के निवेशक हुए आकर्षित

जयपुर

राजस्थान में 'सुपर हिट' हो रही ये सरकारी स्कीम, 8वीं पास भी ले सकता है ब्याज मुक्त लोन

जयपुर

पत्रिका सर्वे में खुलासा : नगर निकाय-पंचायत चुनावों में स्वच्छ छवि के युवा उम्मीदवार पहली पसंद, धनबल और अपराध मुक्त चुनाव की चाह

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.