IMD Forecast: राजस्थान में ठंड रहेगी या बढ़ेगी ? अगले सात दिनों के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी अपडेट

Rajasthan weather: जयपुर। प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) वर्तमान में उत्तर अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जिसका प्रभाव फिलहाल राजस्थान पर सीमित रहने की संभावना है। मध्य क्षोभमंडल में पश्चिमी पवनों के साथ बना इसका ट्रफ उत्तर दिशा में स्थित है, जिससे प्रदेश में किसी बड़े मौसमी बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं।