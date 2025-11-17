Patrika LogoSwitch to English

Road Safety: तेज़ रफ़्तार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, राजस्थान में 55 हज़ार से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना

Driving License Cancellation: पुलिस विभाग ने बताया कि तेज गति सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसे अभियान का मुख्य लक्ष्य बनाया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 17, 2025

road safety in Rajasthan traffic

Rajasthan Traffic Enforcement: जयपुर. राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है। 4 से 18 नवंबर तक चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान में सबसे बड़ा फोकस तेज़ गति से वाहन चलाने वालों पर रहा। पुलिस विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ 12 दिनों में 55,717 वाहन चालकों को ओवर स्पीडिंग पर पकड़ा गया। यह संख्या प्रदेश में तेज रफ़्तार से बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण की गंभीरता को दर्शाती है।

पुलिस विभाग ने बताया कि तेज गति सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसे अभियान का मुख्य लक्ष्य बनाया गया। हाईवे, शहरों और कस्बों में विशेष चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए, जहां गति सीमा पार करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की गई। ओवरस्पीडिंग के मामलों की इतनी बड़ी संख्या ने भी यह संकेत दिया कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभी बहुत जागरूकता की आवश्यकता है।

अभियान के दौरान पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से कई उपाय लागू किए। हाईवे पर लेन ड्राइविंग को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए एनएच–48 मॉडल को आधार बनाकर टीमों की तैनाती की गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, स्पीड गन और ड्रोन की मदद से नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, शहरों में भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों की जानकारी दी गई।

परिवहन विभाग ने नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 21,000 से अधिक चालान किए और 1,124 वाहनों को सीज किया। वहीं, 449 चालकों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी तथा नगरीय विकास विभाग ने भी अपने-अपने स्तर पर सड़क सुरक्षा सुधार के काम किए। जैसे आंखों की जांच, संकेतक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सुधार और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाना।

इनके काटे चालानविवरण
ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई55,717 वाहन चालक तेज गति में पकड़े गए
शराब पीकर वाहन चलाना7,971 चालकों पर कार्रवाई
गलत दिशा में वाहन चलाना39,940 चालान
खतरनाक ड्राइविंग3,505 मामलों में कार्रवाई
बिना नंबर प्लेट वाहन20,419 वाहन चालकों पर जुर्माना
बिना रिफ्लेक्टर वाहन11,387 वाहन चालान
सड़क सुरक्षा जागरूकता5.43 लाख नागरिकों को जानकारी दी गई
परिवहन विभाग की कार्रवाई21,695 चालान और 1,124 वाहन सीज
लाइसेंस निरस्तीकरण449 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द121 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त

Updated on:

17 Nov 2025 11:22 am

Published on:

17 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Road Safety: तेज़ रफ़्तार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, राजस्थान में 55 हज़ार से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना

