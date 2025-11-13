Answer Key: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 की आंसर-की जारी, ऑनलाइन आपत्तियां 18 से 20 नवम्बर तक

Competitive Exams: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (सीधी भर्ती) परीक्षा–2025 के मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारम्भिक उत्तर-कुंजी (आंसर-की) जारी कर दी है। परीक्षार्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने प्रश्न पत्र और उत्तर-कुंजी ऑनलाइन देख सकते हैं।
बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 18 नवम्बर 2025 की रात 12:01 बजे से लेकर 20 नवम्बर 2025 की रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की जा सकेंगी जिन्होंने परीक्षा दी है।
इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा दी गई है कि वे अपनी आपत्तियां निर्धारित शुल्क के साथ सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।
बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे उत्तर-कुंजी और संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आपत्ति दर्ज करें। इससे उन्हें अपनी आपत्तियों के निस्तारण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।
