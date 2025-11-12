Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान अब देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2024 में जब योजना शुरू हुई थी, तब केवल 37 सोलर संयंत्र लगाए गए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 10 हजार प्रति माह से अधिक हो चुकी है। इस वर्ष जनवरी से नवम्बर तक 77,254 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।