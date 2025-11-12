Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

जयपुर

Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

Solar Power: पीएम सूर्यघर योजना से बढ़ी हरित ऊर्जा की रफ्तार, हर महीने लग रहे 10 हजार से ज्यादा संयंत्र। सौर क्रांति की ओर राजस्थान का बड़ा कदम, उपभोक्ताओं को मिली 672 करोड़ की सब्सिडी।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 12, 2025

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme

Patrika Photo

PM Surya Ghar Scheme: जयपुर। प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में स्थापित रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों का यह परिणाम है कि अब हर महीने 10 हजार से अधिक रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

जयपुर विद्युत वितरण निगम में अब तक 33,922, अजमेर डिस्कॉम में 32,957 और जोधपुर डिस्कॉम में 33,378 सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 1,00,257 संयंत्रों की क्षमता 408 मेगावॉट तक पहुंच गई है, जिससे राज्य हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचा है।

सब्सिडी में अब तक 672 करोड़ रुपए वितरित

राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 86,307 उपभोक्ताओं के खातों में 672 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। जयपुर डिस्कॉम में 29,585, जोधपुर में 28,490 और अजमेर में 28,232 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

देश में पांचवां अग्रणी राज्य बना राजस्थान

रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान अब देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2024 में जब योजना शुरू हुई थी, तब केवल 37 सोलर संयंत्र लगाए गए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 10 हजार प्रति माह से अधिक हो चुकी है। इस वर्ष जनवरी से नवम्बर तक 77,254 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

डिस्कॉम्स के नवाचारों से बढ़ी गति, 11 आदर्श सौर ग्राम चयनित

राजस्थान डिस्कॉम्स ने सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए कई नवाचार किए हैं। आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाता, साथ ही चार्जेज बिजली बिल के माध्यम से वसूले जाते हैं। मीटर परीक्षण शुल्क और नेट मीटरिंग एग्रीमेंट से भी छूट दी गई है। इससे उपभोक्ताओं की भागीदारी में तेजी आई है।

इसी योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम भी चयनित किए गए हैं, जिनमें सालासर (चूरू), मिश्रोली (झालावाड़), केलवा (राजसमंद), चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) और बसई नवाब (धौलपुर) शामिल हैं। प्रत्येक ग्राम को सौर गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक-एक करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना से बढ़ेगा सौर संयंत्रों का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई 150 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली योजना से सौर ऊर्जा को और बल मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं के घर की छत पर रूफ टॉप सोलर लगाने की सुविधा है, उन्हें 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब तक लगभग 1.90 लाख उपभोक्ता इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति दे चुके हैं, जिससे आने वाले समय में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य बन सकता है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

