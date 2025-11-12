Ram Jal Setu Link: राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझाने की तैयारी, जानिए कितना तैयार है ‘राम जल सेतु’

बैठक में राज्य की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चल रहे पांच प्रमुख कार्यों — ईसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर निर्माण, ईसरदा से खुरा चैनपुरा-बंधबारेठ भरतपुर तक फीडर निर्माण, मोरसागर कृत्रिम जलाशय निर्माण, बीसलपुर से मोरसागर तक फीडर निर्माण और खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर निर्माण — की प्रगति की समीक्षा की गई। इन कार्यों पर 14,600 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। साथ ही रामगढ़, महलपुर बैराज, नवनेरा पंप हाउस सहित चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण जैसे 9,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रगतिरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएंगे।